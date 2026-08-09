Η μεγάλη επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις, καθώς στο επίκεντρο της συμφωνίας για την ανάπτυξη παραθαλάσσιας έκτασης στο Ζβέρνετς βρίσκεται ο Άρτουρ Σέχου, ένας 60χρονος ιδιοκτήτης ακινήτων που αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος, τις οποίες αρνείται.

Οι κάτοικοι του μικρού παραθαλάσσιου χωριού είχαν προειδοποιήσει ήδη από το 2024 την πλευρά του Κούσνερ ότι η γη στην οποία σχεδιαζόταν να κατασκευαστεί το πολυτελές θέρετρο αποτελεί αντικείμενο πολυετών δικαστικών διενέξεων. Υποστήριζαν ότι οι οικογένειές τους είχαν χάσει παράνομα τις εκτάσεις τους και ζητούσαν από τους επενδυτές να μην προχωρήσουν στην ανάπτυξη.

Παρά τις προειδοποιήσεις, εταιρεία που συνδέεται με τον Κούσνερ προχώρησε στην αγορά γης από ιδιώτες ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων και ο Σέχου. Τον Απρίλιο καταβλήθηκαν στον ίδιο 110 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 125 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Λίγο αργότερα, οι αλβανικές Αρχές ζήτησαν τη σύλληψή του, κατηγορώντας τον ότι είχε ηγετικό ρόλο σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει τον Κούσνερ

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal πριν από περίπου δύο χρόνια, οι κάτοικοι του Ζβέρνετς είδαν με έκπληξη τις μακέτες για το φιλόδοξο μεσογειακό θέρετρο που παρουσίασε ο Κούσνερ. Τα σχέδια αφορούσαν μια στενή χερσόνησο ανάμεσα στα γαλάζια νερά της θάλασσας και τη λιμνοθάλασσα, όπου συχνάζουν φλαμίνγκο.

Για τους κατοίκους, όμως, η περιοχή δεν ήταν απλώς μια αναξιοποίητη παραθαλάσσια έκταση. Εκεί οι γονείς και οι παππούδες τους καλλιεργούσαν πατάτες, ενώ οι οικογένειες διεκδικούσαν επί χρόνια την ιδιοκτησία της γης. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Σέχου απέκτησε τον έλεγχο της χερσονήσου τη δεκαετία του 2000, ενώ οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται σχεδόν δύο δεκαετίες.

Έτσι, έστειλαν επιστολή στον Κούσνερ, προειδοποιώντας τον για τις διαφορές ιδιοκτησίας και ζητώντας από την εταιρεία να μην προχωρήσει. Στην επιστολή υποστήριζαν ότι η έκταση «ανήκει στο χωριό και στους κατοίκους του».

Η επενδυτική ομάδα, ωστόσο, συνέχισε το σχέδιο. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συναλλαγές, η ομάδα που στηρίζει ο Κούσνερ κατέβαλε συνολικά περισσότερα από 240 εκατ. δολάρια σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και ο Σέχου. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν πλέον ότι τα χρήματα από την πώληση του Σέχου έχουν δεσμευτεί.

Ο δικηγόρος του, Κουτζίμ Τσακράνι, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι ο πελάτης του δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε καταπατητής γης και ότι δεν είχε απευθείας συναλλαγή με τον Κούσνερ, αλλά ενεργούσε μέσω μεσάζοντα.

«Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις κατηγορίες», δήλωσε ο Τσακράνι, υποστηρίζοντας ότι ο Σέχου είναι απλώς ιδιοκτήτης γης, προερχόμενος από μεγάλη οικογένεια γαιοκτημόνων, και ότι οι συναλλαγές του με πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ήταν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες για το διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης

Τον Ιούνιο, ειδικές εισαγγελικές Αρχές της Αλβανίας, γνωστές ως ΣΠΑΚ, εξασφάλισαν δικαστική εντολή για τη σύλληψη του Σέχου και ακόμη 19 προσώπων, έπειτα από την παραλαβή εκτεταμένων φακέλων από τις Αρχές της Ισπανίας, του Βελγίου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σέχου είχε «ηγετική θέση» στην οργάνωση και τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα, αδικήματα που παρουσιάζονται ως αντίστοιχα της κατηγορίας του οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δίκτυο είχε δραστηριότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης κοκαΐνης. Μέλη του φέρεται να επέβλεπαν την παραγωγή στον Ισημερινό, έκρυβαν τα φορτία κοκαΐνης σε πλοία ανάμεσα σε φρούτα, σόγια, ζάχαρη και άλλα προϊόντα και τα κατεύθυναν μέσω ολλανδικών λιμανιών. Στη συνέχεια, η κοκαΐνη μεταφερόταν σε μικρά εργαστήρια, όπου γινόταν επεξεργασία, πριν διανεμηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι τα κέρδη από την κοκαΐνη έφταναν στην Αλβανία μέσω κρυπτονομισμάτων και μετρητών που μεταφέρονταν με λεωφορεία. Τα χρήματα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, διοχετεύονταν σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων ένας κόκκινος ουρανοξύστης στο κέντρο των Τιράνων και παραθαλάσσιες βίλες.

Κατά τις αλβανικές Αρχές, ο Σέχου και πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό του είχαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ο Τσακράνι, από την πλευρά του, επιμένει ότι ο πελάτης του έκανε μόνο νόμιμες συναλλαγές ακινήτων και δεν είχε καμία συμμετοχή σε ξέπλυμα χρήματος ή στα υπόλοιπα αδικήματα που του αποδίδονται.

Το παρελθόν του Άρτουρ Σέχου στην Αλβανία

Ο Σέχου ζει σήμερα στο Μαϊάμι, όπου, σύμφωνα με αρχεία ακινήτων, διαθέτει μαζί με τη σύζυγό του, πρώην τηλεοπτική διασημότητα στην Αλβανία, μια κατοικία περίπου 4.000 τετραγωνικών ποδιών στη λεωφόρο Φλαμίνγκο.

Η πορεία του προς τη Φλόριντα ξεκίνησε μέσα σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για την Αλβανία. Η χώρα, απομονωμένη και φτωχή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, βίωσε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1991, με πολιτική αναταραχή, οργανωμένο έγκλημα, πληθυσμιακή μείωση και μια τεράστια πυραμίδα που παραλίγο να οδηγήσει σε εμφύλια σύγκρουση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σέχου εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας, με περιουσιακά στοιχεία που περιλάμβαναν ξενοδοχείο στην Αυλώνα. Οι αλβανικές Αρχές κατά των ναρκωτικών και οι ιταλικές Αρχές άρχισαν να τον παρακολουθούν, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι συνεργαζόταν με την ιταλική μαφία, διακινώντας μαριχουάνα και μεταφέροντας με ταχύπλοα ανθρώπους που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ιταλία, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό της αλβανικής αστυνομίας Ντριτάν Ζαγκάνι.

Το 1999, σύμφωνα με τον Ζαγκάνι, η αστυνομία έσπευσε σε μπαρ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο Σέχου είχε εμπλακεί σε ένοπλη συμπλοκή με αντίπαλη συμμορία. «Μετά από αυτό, ο Άρτουρ εξαφανίστηκε», ανέφερε ο Ζαγκάνι.

Ο Τσακράνι δίνει διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο Σέχου δέχθηκε επίθεση από φιλοκομμουνιστικές συμμορίες, λόγω των αντικομμουνιστικών απόψεών του και ότι η έρευνα των Αρχών είχε πολιτικά κίνητρα. Οι ιταλικές και αλβανικές έρευνες δεν οδήγησαν τότε σε κατηγορίες.

Ο Σέχου εμφανίστηκε ξανά στο Μαϊάμι, όπου μετακόμισε το 2001. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έλαβε άσυλο στις ΗΠΑ επικαλούμενος επιθέσεις από κομμουνιστικές συμμορίες, οι οποίες είχαν σκοτώσει τον θείο και τον αδελφό του. Αργότερα απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα, διατηρώντας παράλληλα επιχειρηματική παρουσία στην Αλβανία και δημιουργώντας χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Νέα έρευνα το 2012 και οι επαφές με υπόπτους για ναρκωτικά

Το 2012, οι ιταλικές Αρχές ζήτησαν ξανά τη σύλληψή του, στο πλαίσιο ευρύτερης υπόθεσης που αφορούσε ιταλική εγκληματική οικογένεια. Σύμφωνα με απόφαση ιταλικού δικαστηρίου, ο Σέχου ήταν συνιδιοκτήτης παγωτατζίδικου στην Αλβανία μαζί με Ιταλό αρχηγό μαφιόζικης οικογένειας, ο οποίος του είχε μεταφέρει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ, περίπου 1,3 εκατ. δολάρια εκείνη την εποχή. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι ο Σέχου του νοίκιαζε χώρο σε κτίριο για καζίνο.

Ο Ιταλός δικαστής απέρριψε το αίτημα σύλληψης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση του Σέχου με παράνομη δραστηριότητα. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο ρόλος του περιοριζόταν σε αυτόν του ιδιοκτήτη ακινήτων.

Ωστόσο, το όνομα του Σέχου συνέχισε να εμφανίζεται σε έρευνες για ναρκωτικά. Οι ευρωπαϊκές Αρχές τον εντόπισαν μέσω επιχειρήσεων παρακολούθησης στο Μονακό, μαζί με πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Αλβανοί εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι είχαν φωτογραφίες του από το 2019 στη Μαγιόρκα, σε συνάντηση με πρόσωπο που θεωρούνταν κορυφαίο στέλεχος της μαφίας και το οποίο αργότερα συνελήφθη.

Ο Σέχου δεν κατηγορήθηκε σε αυτές τις υποθέσεις. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Αλβανίας και ότι όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ήταν νόμιμες.

Η διαμάχη για τη γη στο Ζβέρνετς

Το Ζβέρνετς είναι ένα μικρό χωριό στις ακτές έξω από την Αυλώνα, γνωστό για το βυζαντινό μοναστήρι ηλικίας άνω των 700 ετών, το οποίο βρίσκεται στην άκρη της λιμνοθάλασσας Νάρτα. Τα σπίτια είναι συγκεντρωμένα πάνω σε έναν λόφο, από όπου υπάρχει θέα προς τη θάλασσα, ενώ στην περιοχή υπάρχουν συκιές και ροδιές.

Ο 71χρονος Ζόι Πούλα μεγάλωσε στο χωριό, προτού μετακομίσει στην Ελλάδα αναζητώντας περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Επιστρέφει τα καλοκαίρια στο οικογενειακό του σπίτι και αναφέρει ότι ο προπάππους του εγκαταστάθηκε στο χωριό και χρησιμοποιούσε τμήμα της κοντινής χερσονήσου για βοσκή.

Όταν η γη συλλογικοποιήθηκε, η οικογένειά του καλλιεργούσε εκεί πατάτες, κρεμμύδια και άλλα προϊόντα. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, το 1991, η οικογένεια έλαβε την ιδιοκτησία του δικού της τμήματος της γεωργικής γης στη χερσόνησο, η οποία στο μεταξύ είχε μείνει ακαλλιέργητη.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Πούλα έμαθε, όπως και άλλοι κάτοικοι, ότι οι τοπικές υπηρεσίες ακινήτων είχαν παραχωρήσει στον Σέχου τον έλεγχο της γης τους. «Τρελαθήκαμε. Θυμώσαμε. Ήταν ένα ψυχολογικό πρόβλημα», είπε.

Η ιδιοκτησία ακινήτων στην Αλβανία αποτελεί εδώ και δεκαετίες δύσκολο ζήτημα. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η νέα κυβέρνηση δημιούργησε μια σειρά νόμων για την επιστροφή των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, προκαλώντας κύμα αλληλεπικαλυπτόμενων διεκδικήσεων. Οι υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, όπου οι Αρχές έχουν εντοπίσει πολλές περιπτώσεις διαφθοράς.

Οι κάτοικοι που διεκδικούσαν τη γη διαπίστωσαν ότι ο Σέχου είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιες μεθόδους για να αποκτήσει μεγάλο μέρος της έκτασης στο Ζβέρνετς. Μέσω δικηγόρου, χρησιμοποίησε ιστορικά έγγραφα προκειμένου να υποστηρίξει ότι πρόγονός του, ο Σέιτ Σέχου, ήταν προηγουμένως ιδιοκτήτης της περιοχής.

Σε μία από τις περιπτώσεις, το 2007, ένας από τους δικηγόρους του Σέχου παρουσίασε στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα μεταφρασμένο έγγραφο ιδιοκτησίας της οθωμανικής περιόδου. Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, κατά τη μετάφραση από τα οθωμανικά τουρκικά, αρχειονόμος αντικατέστησε το όνομα του αρχικού ιδιοκτήτη και τοποθέτησε στη θέση του το όνομα του Σέιτ Σέχου.

Ο δικηγόρος και ο αρχειονόμος καταδικάστηκαν αργότερα για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστά έγγραφα, ενώ η υπόθεση του δικηγόρου επανεκδικάζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας έκρινε ότι «η πλαστότητα αυτού του εγγράφου έχει αποδειχθεί».

Παρά τις δικαστικές διαμάχες και τις εφέσεις, οι οποίες συνεχίζονται, ο Σέχου δεν υποχρεώθηκε να παραδώσει τη γη. Ο Τσακράνι υποστηρίζει ότι οι αξιώσεις του πελάτη του βασίζονται σε σημαντικό όγκο εγγράφων που αποδεικνύουν ότι η οικογένειά του ήταν μεγάλη ιδιοκτήτρια γης στο Ζβέρνετς και αλλού. Στα στοιχεία που έχουν κατατεθεί σε δικαστικές υποθέσεις περιλαμβάνονται έγγραφα από την περίοδο της φασιστικής ιταλικής κατοχής, αλλά και από τις αρχές του 20ού αιώνα. «Υπάρχουν νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι αυτή είναι η γη του», υποστήριξε.

Από τη Σαζάν στο πολυτελές θέρετρο του Ζβέρνετς

Ο Κούσνερ και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, έδειξαν ενδιαφέρον για την Αλβανία μετά το τέλος της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ταξίδευαν με γιοτ στη Μεσόγειο και έριξαν άγκυρα καθ’ οδόν μεταξύ Μαυροβουνίου και Ελλάδας.

Εξερεύνησαν το δημόσιο νησί Σαζάν, πρώην στρατιωτική εγκατάσταση όπου οι ντόπιοι μεταβαίνουν με σκάφη για ημερήσιες εκδρομές. Η Ιβάνκα Τραμπ περιέγραψε αργότερα την εμπειρία σε podcast τον Μάιο, λέγοντας: «Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί. Κάναμε πεζοπορία. Ήμασταν απλώς μαγεμένοι».

Ο Κούσνερ κατέληξε σε συμφωνία με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, για την ανάπτυξη της Σαζάν και άρχισε να επεξεργάζεται τα σχέδια μαζί με τον Αμερικανό κατασκευαστή Άσερ Αμπέχσερα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στην ανάπλαση γραφείων στο Μπρούκλιν τη δεκαετία του 2010.

Σύντομα, σύμφωνα με τον Αμπέχσερα, οι δύο επιχειρηματίες στράφηκαν προς την ακατοίκητη λωρίδα γης στο Ζβέρνετς, περίπου πέντε μίλια μακριά. Πρόκειται για περιοχή με παραλίες όπου οι κάτοικοι μετακινούνται με οχήματα 4×4, ενώ εκεί φωλιάζουν θαλάσσιες χελώνες και βόσκουν πρόβατα.

Ο Αμπέχσερα δήλωσε ότι συμφώνησε με τοπικούς συνεργάτες, τον αλβανικό όμιλο Καστράτι, το όνομα του οποίου βρίσκεται σε πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομάδα προσέγγισε τους ιδιοκτήτες γης στο Ζβέρνετς, αρχικά προτείνοντας να συνεργαστεί μαζί τους.

Την ίδια άνοιξη, ο Κούσνερ παρουσίασε στο Instagram μακέτες των σχεδίων, με βίλες χτισμένες στις πλαγιές της Σαζάν και ξενοδοχεία κατά μήκος των παραλιών του Ζβέρνετς.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ομάδα κατοίκων έστειλε επιστολή στην εταιρεία του Κούσνερ, ζητώντας από τους επενδυτές να απέχουν από «ενέργειες που υπονομεύουν τα εμπράγματα δικαιώματα του χωριού» όσο οι δικαστικές διαμάχες παρέμεναν σε εξέλιξη.

Η αγορά της γης από τον Σέχου και η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Την περίοδο εκείνη, οι διαμάχες για τη γη στο Ζβέρνετς ήταν ήδη γνωστές στην περιοχή και είχαν δημοσιευθεί επανειλημμένα στον Τύπο. Ο Αμπέχσερα είχε δηλώσει το 2024 ότι η ομάδα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να αναπτύξει έκταση που δεν της ανήκε νόμιμα.

Όταν του παρουσιάστηκε κατάλογος τεσσάρων ιδιοκτητών γης, μεταξύ των οποίων και ο Σέχου, ο Αμπέχσερα είχε απαντήσει ότι κανένας από αυτούς δεν ήταν συνεργάτης της ομάδας.

Ο Κούσνερ και ο Αμπέχσερα συνέχισαν την επεξεργασία των σχεδίων και δημιούργησαν την εταιρική κοινοπραξία Sazan Real Estate Development. Στο εγχείρημα συμμετείχε επίσης μεγάλος επενδυτικός όμιλος από το Κατάρ, που διοικείται από την οικογένεια Αλ-Χαγιάτ. Ο Κούσνερ είχε γνωρίσει την οικογένεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και στη συνέχεια την επέλεξε ως συνεργάτη, καθώς διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη νησιωτικών θέρετρων στις Μαλδίβες και στον Κόλπο.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία Albania Land Development, η οποία ανήκει στη Sazan Real Estate Development, κατέβαλε στον Σέχου 110 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 125 εκατ. δολάρια, για τη γη του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος.

Στα τέλη Απριλίου, η ομάδα που στηρίζει ο Κούσνερ τοποθέτησε περίφραξη γύρω από τα όρια της περιβαλλοντικά προστατευόμενης χερσονήσου, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων κουλούρες με συρματόπλεγμα τύπου ξυραφιού.

Όταν κάτοικοι έφτασαν στην περιοχή για να διαμαρτυρηθούν, οι ιδιωτικοί φρουροί που είχαν προσληφθεί για την προστασία του χώρου τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν. Ένας από τους φρουρούς γρονθοκόπησε έναν κάτοικο στον λαιμό και στη συνέχεια τον έσυρε σε παραλία, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν κοντά και παρακολουθούσαν.

Η επενδυτική ομάδα καταδίκασε δημόσια το περιστατικό, αποδίδοντάς το σε έναν ανώνυμο εργολάβο ασφαλείας. Το βίντεο, ωστόσο, έγινε viral και η οργή εξαπλώθηκε. Διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται καθημερινά στο κέντρο των Τιράνων, κρατώντας πλακάτ με εικόνες του Κούσνερ, φλαμίνγκο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ημέρες αργότερα, η δημοσιοποίηση στην Αλβανία του κατηγορητηρίου σε βάρος του Σέχου οδήγησε ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για περισσότερο από δύο μήνες και οι συμμετέχοντες διεύρυναν τις καταγγελίες τους, στρέφοντάς τες κατά της διαφθοράς και της εκτεταμένης οικοδομικής ανάπτυξης. Το κίνημα πήρε την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Η επένδυση των 5 δισ. δολαρίων και οι αντιδράσεις

Ο Άσερ Αμπέχσερα, πρόεδρος της Sazan Real Estate, προσπάθησε στη συνέχεια να αποστασιοποιήσει την εταιρεία από τη διαμάχη. Τον Ιούνιο δήλωσε ότι δεν γνώριζε εάν η εταιρεία του είχε καταβάλει χρήματα στον Σέχου για τη γη, ενώ αρνήθηκε επίσης ότι γνώριζε προηγουμένως για τις δικαστικές διαμάχες.

«Δεν είδαμε ούτε ακούσαμε για καμία διαμάχη», είχε δηλώσει.

Η ομάδα εργάζεται σήμερα πάνω σε έγγραφο περιβαλλοντικής αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τις κυβερνητικές εγκρίσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Παρά τις αντιδράσεις, στις οποίες έχουν συμμετάσχει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, αλλά και την κριτική από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασημότητες όπως η Ντούα Λίπα, το σχέδιο έχει την ισχυρή υποστήριξη του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο Ράμα παρουσιάζει το έργο ύψους 5 δισ. δολαρίων ως σημαντική ξένη επένδυση που θα ενισχύσει την οικονομία της Αλβανίας.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι του Ζβέρνετς φοβούνται ότι θα χάσουν ξανά τη γη που διεκδικούν εδώ και χρόνια. «Το μόνο που θέλω τώρα είναι να μου δώσουν πίσω τη γη μου», δήλωσε ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί.

Η υπόθεση του Ζβέρνετς αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για τις διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες του Κούσνερ, ο οποίος μετά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ στράφηκε σε επενδύσεις στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής του δραστηριότητας πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου ύψους 6 δισ. δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, ενώ παράλληλα επέστρεψε στον χώρο των ακινήτων, επιλέγοντας τα Βαλκάνια και ειδικότερα τη Σερβία και την Αλβανία, όπου αυξάνονται ο τουρισμός και οι τιμές των ακινήτων.

Στη Σερβία είχε συμφωνήσει χωρίς διαγωνισμό με την κυβέρνηση για την ανάπτυξη κρατικής έκτασης στο κέντρο του Βελιγραδίου. Η συμφωνία προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς υπήρξαν κατηγορίες ότι η σερβική κυβέρνηση επιχειρούσε να προσεγγίσει τον Τραμπ, κάτι που η ίδια αρνήθηκε. Το σχέδιο κατέρρευσε μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων και την απαγγελία κατηγοριών σε υπουργό που είχε προωθήσει τις εγκρίσεις του έργου. Ο Κούσνερ αποχώρησε τον Δεκέμβριο.

Στην Αλβανία, αντίθετα, η επένδυση έχει ήδη περάσει στο στάδιο των οικονομικών συναλλαγών, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να έχουν καταβληθεί για τις εκτάσεις που προορίζονται για την ανάπτυξη. Παράλληλα, οι δικαστικές διεκδικήσεις των κατοίκων, οι κατηγορίες σε βάρος του Σέχου και οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις έχουν μετατρέψει το φιλόδοξο σχέδιο στο Ζβέρνετς σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες επενδύσεις που συνδέονται με τον Κούσνερ.