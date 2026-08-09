Μια ασυνήθιστη θεραπεία που βασίζεται σε μεταμοσχεύσεις κοπράνων ενδέχεται να προσφέρει μια νέα λύση για εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές τροφικές αλλεργίες. Νέα έρευνα δείχνει ότι τα λεγόμενα «χάπια κοπράνων» μπορεί να αυξάνουν την ανοχή σε φιστίκια σε ανθρώπους με αλλεργία, ακόμη και μήνες μετά τη θεραπεία.

Τα «χάπια κοπράνων» δεν αποτελούν καινούργια θεραπευτική προσέγγιση για διάφορες παθήσεις. Οι λεγόμενες «crapsules» έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των τοξικών παρενεργειών ορισμένων αντικαρκινικών φαρμάκων, ενώ έχουν εξεταστεί ακόμη και ως πιθανός τρόπος αύξησης των πιθανοτήτων επιβίωσης από καρκίνο του παγκρέατος.

Η έρευνα για την αλλεργία στα φιστίκια

Έως και 6 εκατομμύρια άνθρωποι παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις στα φιστίκια, τα οποία αποτελούν μία από τις συχνότερες τροφικές αλλεργίες. Παρότι αναπτύσσονται συνεχώς νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση των αλλεργιών, μια ασυνήθιστη προσέγγιση που βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα μπορεί να προσφέρει μια πρωτόγνωρη λύση: τις μεταμοσχεύσεις κοπράνων.

Η σημαντική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο «Science Translational Medicine», διαπίστωσε ότι άνθρωποι με αλλεργία στα φιστίκια παρουσίασαν μεγαλύτερη ανοχή στην κατανάλωσή τους αρκετούς μήνες μετά τη λήψη μεταμόσχευσης κοπράνων από υγιή δότη χωρίς τροφικές αλλεργίες.

Η ερευνητική ομάδα είχε προηγουμένως διαπιστώσει ότι δείγματα κοπράνων από μωρά με τροφικές αλλεργίες, όταν μεταφέρονταν σε ποντίκια που ήταν επιρρεπή σε αλλεργίες, προκαλούσαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση στα ζώα. Αντίθετα, τα ποντίκια που έλαβαν δείγματα από υγιή μωρά προστατεύονταν από τις αλλεργικές αντιδράσεις.

Τα «καλά» βακτήρια και τα «χάπια κοπράνων»

Οι ερευνητές εντόπισαν στελέχη «καλών» βακτηρίων από το έντερο των υγιών μωρών, τα οποία προστάτευαν από τις αλλεργικές αντιδράσεις, και τα τοποθέτησαν σε κατεψυγμένα «χάπια κοπράνων» για τη νέα μελέτη.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα στελέχη από δότες με υγιές μικροβίωμα του εντέρου, οι ερευνητές χορήγησαν τα χάπια σε 10 νεαρούς ενήλικες με σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε μία φορά και περιλάμβανε συνολικά 36 χάπια, τα οποία ελήφθησαν μέσα σε διάστημα μερικών ωρών.

Τέσσερις μήνες αργότερα, τρεις από τους συμμετέχοντες μπορούσαν να καταναλώσουν πολλά φιστίκια προτού εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση.

Στον δεύτερο γύρο της μελέτης, οι ερευνητές πρόσθεσαν αντιβιοτικά στα χάπια μεταμόσχευσης κοπράνων, γεγονός που έδειξε ότι μπορεί να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς του μικροβιώματος.

Πώς μπορεί να λειτουργεί η θεραπεία

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων μείωσαν τις τροφικές αλλεργίες αυξάνοντας την ποσότητα των χολικών αλάτων που παράγονται από το ήπαρ. Τα χολικά άλατα διασπούν τα λίπη, ώστε αυτά να απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισμό.

Τα «καλά» βακτήρια από τα μικροβιώματα του εντέρου φάνηκε να μεταβολίζουν καλύτερα τα χολικά άλατα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ποσότητα των κυττάρων που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν από τις αλλεργικές αντιδράσεις.

«Η τροφική αλλεργία αντανακλά μια αποτυχία της ανοχής από το στόμα, δηλαδή της διαδικασίας μέσω της οποίας το ανοσοποιητικό σύστημα του εντέρου μαθαίνει να αποδέχεται την τροφή», δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Τάλαλ Σατίλα, διευθυντής μεταφραστικής ανοσολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης και ένας από τους επικεφαλής της μελέτης.

«Αυτό που δείχνει η μελέτη είναι ότι τα σωστά βακτήρια μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση αυτής της διαδικασίας, δρώντας μέσω μεταβολιτών των χολικών οξέων για να ενισχύσουν τα ανοσοκύτταρα που επιβάλλουν την ανοχή», εξήγησε ο Σατίλα.

Νέα μορφή των «χαπιών»

Όπως αναφέρει η nypost oι ερευνητές εργάζονται πλέον πάνω σε μια τροποποιημένη εκδοχή των «χαπιών κοπράνων», χρησιμοποιώντας μια καθαρή και συμπυκνωμένη μορφή μικροοργανισμών, η οποία μπορεί να αποθηκεύεται στο ψυγείο για ευκολότερη πρόσβαση.

Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα. Οι ερευνητές θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουν ποιοι άνθρωποι είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς και να εντοπίσουν επιπλέον ωφέλιμα βακτήρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε προβιοτικές θεραπείες για τις τροφικές αλλεργίες.