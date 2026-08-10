Η παράσταση «Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ επιστρέφει στο Θέατρο Στοά για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ανοίγοντας τη νέα θεατρική σεζόν. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου, με την περσινή παραγωγή να επιστρέφει στη σκηνή μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που έλαβε από κοινό και κριτικούς.

Το έργο του Φλοριάν Ζελλέρ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς, αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική προσέγγιση στη μνήμη, την οικογένεια και την αντίληψη της πραγματικότητας.

Μέσα από μια ιστορία που εξελίσσεται με ανατροπές και διαρκείς μετατοπίσεις, ο θεατής καλείται να αναρωτηθεί τι είναι πραγματικό και τι όχι, καθώς η καθημερινότητα του κεντρικού ήρωα γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιη.

Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δύο μήνες

Η περσινή παραγωγή του «Ο πατέρας μου» στο Θέατρο Στοά απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, τόσο για τις ερμηνείες των ηθοποιών όσο και για το σύνολο της παράστασης. Η σκηνική προσέγγιση του έργου δημιούργησε μια καθηλωτική θεατρική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δύναμη του κειμένου του Ζελλέρ και τις σύνθετες διαδρομές των χαρακτήρων.

Η επιστροφή της παράστασης στο Θέατρο Στοά θα έχει περιορισμένη διάρκεια, καθώς το έργο θα παρουσιαστεί για δύο μήνες. Πρόκειται για μια νέα ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν την περσινή παραγωγή, αλλά και για τους θεατές που θέλουν να επιστρέψουν σε μια παράσταση που ξεχώρισε στη θεατρική σεζόν.

Με αφετηρία τη σχέση ενός πατέρα και της οικογένειάς του, ο Φλοριάν Ζελλέρ δημιουργεί ένα έργο που κινείται ανάμεσα στη συγκίνηση, την αγωνία και την αβεβαιότητα. Το «Ο πατέρας μου» αποτελεί μια παράσταση που δεν παρακολουθείται απλώς, αλλά συνεχίζει να απασχολεί τον θεατή και μετά το τέλος της.

Η πρεμιέρα της παράστασης «Ο πατέρας μου» στο Θέατρο Στοά θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου, ενώ η παραγωγή θα παρουσιαστεί για δύο μήνες.