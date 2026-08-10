Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Η απόφαση για την εφαρμογή κατάστασης κινητοποίησης Red Code ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών και αφορά συγκεκριμένες περιοχές σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αιγαίο και Δυτική Ελλάδα.

Σε Red Code βρίσκονται σήμερα:

Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Τι σημαίνει η κατάσταση κινητοποίησης Red Code

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η εφαρμογή του Red Code σημαίνει ότι τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ο απαιτούμενος μηχανισμός για την αντιμετώπιση ενός επαπειλούμενου κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ διατίθενται τα αντίστοιχα υλικά και μέσα που απαιτούνται για την αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσει ένα καταστροφικό φαινόμενο.

Ταυτόχρονα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης καταστροφής.

Με βάση την κατάσταση κινητοποίησης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις τους θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με πιθανή εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι και οι πολίτες, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά να αποφεύγονται δραστηριότητες στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, ζητείται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, καθώς και υπολειμμάτων καθαρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης κατά τη χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως τα δισκοπρίονα και οι συσκευές συγκόλλησης.

Στις δραστηριότητες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται ακόμη η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα και το Πυροσβεστικό Σώμα. Όπως ανακοινώθηκε, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, ενώ αυξημένη θα είναι και η παρουσία Πυροσβεστικών, Αστυνομικών και Στρατιωτικών δυνάμεων στις περιοχές όπου καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Την ίδια ώρα, στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό κίνδυνο ενεργοποιείται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στο συγκεκριμένο σχέδιο είναι και η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.