Στη νοτιοδυτική ακτογραμμή της Ικαρίας, κοντά στον οικισμό Μαγγανίτης, βρίσκεται μια παραλία που μοιάζει να έχει ξεφύγει από έναν μακρινό τροπικό χάρτη. Οι Σεϋχέλλες της Ικαρίας, όπως είναι γνωστή, αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία του νησιού, με γαλαζοπράσινα νερά, λευκά βότσαλα και επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς που δημιουργούν ένα σκηνικό εντυπωσιακής φυσικής αρμονίας.

Η παραλία πήρε το όνομά της από την εξωτική ομορφιά της και την έντονη χρωματική αντίθεση που χαρακτηρίζει το τοπίο της.

Σε αντίθεση με πολλές ακτές του Αιγαίου που κυριαρχούνται από χρυσές αμμουδιές, εδώ το λευκό των λείων βοτσάλων συναντά το βαθύ τιρκουάζ της θάλασσας και τις γκρίζες αποχρώσεις των βράχων, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο εξωτικό νησί παρά μία συνηθισμένη παραλία στο Αιγαίο.

Οι βράχοι γύρω από την παραλία, σε συνδυασμό με τη συνεχή δράση του ανέμου και της θάλασσας, έχουν διαμορφώσει μικρές σπηλιές, φυσικές κοιλότητες και λείες επιφάνειες που ενισχύουν την αίσθηση απομόνωσης.

Η πρόσβαση στις Σεϋχέλλες αποτελεί μέρος της εμπειρίας

Η παραλία δεν βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον δρόμο, αλλά απαιτεί μια σύντομη κατάβαση από μονοπάτι, γεγονός που την κάνει να μοιάζει ακόμη περισσότερο με κρυφό καταφύγιο. Η μικρή αυτή διαδρομή αποζημιώνει τον επισκέπτη, καθώς η πρώτη θέα προς τα νερά και τους λευκούς βράχους αποκαλύπτει ένα από τα πιο φωτογενή σημεία του νησιού.

Τα νερά στις Σεϋχέλλες είναι κρυστάλλινα και ιδανικά για κολύμπι και εξερεύνηση με μάσκα, καθώς ο βυθός παρουσιάζει ενδιαφέρον χάρη στους βραχώδεις σχηματισμούς. Η παραλία είναι σχετικά μικρή και, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, προσελκύει αρκετούς επισκέπτες, γι’ αυτό οι πιο ήσυχες ώρες της ημέρας -νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα- προσφέρουν την πιο όμορφη εμπειρία.

Η Ικαρία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τον χαλαρό ρυθμό ζωής, τη μακροζωία των ανθρώπων της και τη μοναδική σύνδεσή τους με τη φύση. Οι Σεϋχέλλες μοιράζονται αυτή την ίδια φιλοσοφία, καθώς πρόκειται για έναν μέρος όπου η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα, στα γαλαζοπράσινα νερά, στα μαγευτικά τοπία και στην αυθεντική εμπειρία που μένει αξέχαστη.