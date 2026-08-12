Η έναρξη των διακοπών συχνά συνοδεύεται από ένα ποτό στο αεροπλάνο. Για κάποιους είναι ένας καφές πριν από την άφιξη, για άλλους ένα ποτήρι κρασί.

Ωστόσο, οι αεροσυνοδοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο οργανισμός μας δεν αντιδρά το ίδιο στον αέρα όπως στο έδαφος. Και υπάρχει μία επιλογή που, αν και δημοφιλής, μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από όσο φανταζόμαστε την άνεση και την ενέργειά μας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και, προς έκπληξη πολλών, δεν είναι ο καφές.

Ο καφές έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια μια μάλλον αμφιλεγόμενη φήμη μεταξύ των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν συχνά. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στο νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του, καθώς προέρχεται από τις δεξαμενές του αεροσκάφους, αλλά και στην υγιεινή των καφετιερών που χρησιμοποιούνται εν πτήσει.

Ωστόσο, αεροσυνοδός της American Airlines, μιλώντας στο Travel + Leisure, εξηγεί ότι μεγάλο μέρος αυτής της φήμης βασίζεται σε υπερβολές. Όπως αναφέρει, το νερό των αεροσκαφών είναι πόσιμο και υπόκειται σε ελέγχους ασφαλείας. Αυτό που συχνά επηρεάζει την εμπειρία είναι περισσότερο η γεύση του, η οποία μπορεί να έχει μια ελαφριά οσμή χλωρίου ή να αλλοιώνεται λόγω των συνθηκών αποθήκευσης. Για όσους είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί με τον καφέ τους, η προτίμηση σε εμφιαλωμένα ή σφραγισμένα ροφήματα θεωρείται μια πιο ασφαλής επιλογή.

Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα της ποιότητας του νερού δεν είναι εντελώς αβάσιμο. Μελέτη του 2026 από το Center for Food as Medicine and Longevity διαπίστωσε ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού διαφέρει σημαντικά μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

Αντίστοιχες απορίες υπάρχουν και για τον πάγο που συνοδεύει τα ποτά εν πτήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο αεροσυνοδό, ο πάγος παρασκευάζεται από εξωτερικούς πιστοποιημένους προμηθευτές, μεταφέρεται σε σφραγισμένες συσκευασίες και θεωρείται ασφαλής. Παρόλα αυτά, ορισμένες ανεξάρτητες μελέτες έχουν εντοπίσει ίχνη βακτηρίων σε δείγματα πάγου, γεγονός που οδηγεί αρκετούς ειδικούς να προτείνουν ποτά χωρίς πάγο, ιδιαίτερα σε πολύωρες πτήσεις.

Όσο για τις καφετιέρες, η εικόνα διαφέρει από πλήρωμα σε πλήρωμα. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, πολλοί αεροσυνοδοί φροντίζουν σχολαστικά τον καθαρισμό τους, όμως σε απαιτητικά δρομολόγια και υπό μεγάλη πίεση χρόνου δεν αποκλείεται η διαδικασία να μην είναι πάντα τόσο επιμελής όσο θα επιθυμούσε κανείς.

Το πραγματικό ποτό, όμως, που οι αεροσυνοδοί συμβουλεύουν να αντιμετωπίζουμε με μέτρο είναι το αλκοόλ. Η χαμηλή υγρασία στην καμπίνα και η μειωμένη ατμοσφαιρική πίεση εντείνουν την αφυδάτωση και μπορούν να κάνουν την επίδραση του αλκοόλ πιο έντονη από ό,τι στο έδαφος. Ένα μόνο ποτήρι κρασί ή ένα κοκτέιλ μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη κόπωση, υπνηλία ή ζάλη, ιδιαίτερα σε μεγάλες πτήσεις.

Η πιο έξυπνη ταξιδιωτική συνήθεια; Να πίνετε άφθονο νερό πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης, να περιορίζετε το αλκοόλ και να το συνοδεύετε πάντα με ενυδάτωση. Αν ταξιδεύετε για μια ξεχωριστή περίσταση, απολαύστε το ποτό σας χωρίς ενοχές -αλλά με μέτρο. Το σώμα σας θα σας ευγνωμονεί όταν φτάσετε στον προορισμό σας πιο ξεκούραστοι και έτοιμοι να απολαύσετε τις διακοπές σας.