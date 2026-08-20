Φανταστείτε ένα τοπίο όπου το χιόνι δε λιώνει ποτέ κάτω από τον μεσογειακό ήλιο και οι καταρράκτες μοιάζουν να έχουν παγώσει στον χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη αίσθηση που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στο Παμούκαλε, το ξακουστό «Κάστρο από βαμβάκι» της Τουρκίας.

Το Παμούκαλε αποτελεί και ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας και βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Μεντερές, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ντενιζλί. Πρόκειται για ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο, με αβαθείς μικρές δεξαμενές και μικρούς καταρράκτες, που δημιουργήθηκε μέσα από μια φυσική διαδικασία αιώνων. Το πάλλευκο σκηνικό με τις ανισόπεδες μικρές πισίνες ονομάστηκε Παμούκαλε, που σημαίνει «Κάστρο από βαμβάκι», λόγω της εντυπωσιακής του μορφολογίας, ενώ από το 1988 είναι στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Δίπλα ακριβώς στις κάτασπρες αναβαθμίδες βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ιεραπόλεως, η οποία ιδρύθηκε τον 2ο π.Χ. αιώνα από το βασιλιά της Περγάμου Ευμένη Β’. Οι λευκοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, από τα πλούσια σε όξινο ανθρακικό ασβέστιο νερά των θερμών πηγών που αναβλύζουν από το έδαφος, με τις εκπληκτικής ομορφιάς φυσικές δεξαμενές να θυμίζουν πέταλα λουλουδιών.

Το καλοκαίρι, η καλύτερη ώρα για να επισκεφτεί κανείς τις λευκές δεξαμενές είναι το απόγευμα, όταν οι τουρίστες είναι λιγότεροι και ο ήλιος δεν καίει. Το νερό που ρέει, αν και χάνει γρήγορα την αρχική του θερμοκρασία, παραμένει ωστόσο αρκετά ζεστό και απολαυστικό.

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