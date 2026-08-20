Κρεμασμένη πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά της διάσημης παραλίας της Βοϊδοκοιλιάς, η Σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία αποτελεί ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά, μυθικά και πλέον κινηματογραφικά τοπόσημα της Ελλάδας.

Αν και ο Όμηρος συνέδεσε ιστορικά το σπήλαιο με το βασίλειο της αρχαίας Πύλου και τα κοπάδια του Νέστορα, το Χόλιγουντ ήρθε να του δώσει μια εντελώς νέα, σκοτεινή διάσταση. Στην κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η επιβλητική αυτή σπηλιά μεταμορφώθηκε στο απόκοσμο λημέρι του Κύκλωπα Πολύφημου, όπου είχαμε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές της ταινίας.

Όταν ο Ερμής έκλεψε το κοπάδι του Απόλλωνα

Στο έπος του Ομήρου, το σπήλαιο ταυτίζεται με τον σοφό βασιλιά της Πύλου, τον Νέστορα, ο οποίος χρησιμοποιούσε τον τεράστιο προστατευμένο χώρο ως στάβλο για τα ξακουστά κοπάδια του. Γι’ αυτό κι έχει πάρει το όνομά του και είναι γνωστή ως η «Σπηλιά του Νέστορα». Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πάλι, εδώ ήταν το μέρος όπου ο Ερμής έκρυψε το κοπάδι που έκλεψε από τον Απόλλωνα.

Όπως αναφέρει ο μύθος, ο Ερμής την ίδια ακριβώς ημέρα που γεννήθηκε, δραπέτευσε από την κούνια του κι έκλεψε 50 ιερά βόδια του θεού Απόλλωνα στην Πιερία. Για να σβήσει τα ίχνη του και να μπερδέψει τους διώκτες του, ανάγκασε τα ζώα να περπατούν ανάποδα, ενώ ο ίδιος έδεσε στα πόδια του αυτοσχέδια σανδάλια από κλαδιά. Οδήγησε το κοπάδι σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και βρήκε το ιδανικό κρησφύγετο στο βάθος της σπηλιάς του Νέστορα.

Εκεί έκρυψε τα ζώα, θυσίασε δύο από αυτά στους θεούς και χρησιμοποίησε τα έντερά τους για να κάνει κάτι μοναδικό: τα τέντωσε πάνω σε ένα καβούκι χελώνας, εφευρίσκοντας έτσι την πρώτη λύρα στην ιστορία. Όταν ο Απόλλωνας ανακάλυψε τελικά τον κλέφτη, μαγεύτηκε τόσο πολύ από τον γλυκό ήχο της λύρας, που δέχτηκε να χαρίσει ολόκληρο το κοπάδι στον Ερμή με αντάλλαγμα το μουσικό αυτό όργανο, επισφραγίζοντας τη συμφιλίωσή τους σε αυτόν ακριβώς τον υποβλητικό χώρο.

Πώς να φτάσετε στη Σπηλιά του Νέστορα

Η προσέγγιση της σπηλιάς αποτελεί μια μικρή περιπέτεια που, όμως, ανταμείβει κάθε επισκέπτη. Η πιο δημοφιλής διαδρομή ξεκινά από το τέλος της παραλίας της Βοϊδοκοιλιάς. Από εκεί, θα ακολουθήσετε το σηματοδοτημένο μονοπάτι που ανηφορίζει στους αμμόλοφους προς το Παλαιόκαστρο. Η πεζοπορία διαρκεί περίπου 15 με 20 λεπτά, αλλά απαιτεί προσοχή, καθώς η κλίση είναι αρκετά απότομη και το έδαφος έχει χαλαρές πέτρες. Καθώς πλησιάζετε, η τεράστια τριγωνική είσοδος της σπηλιάς εμφανίζεται επιβλητική στον βράχο.

Δείτε τις φωτογραφίες