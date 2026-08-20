Μακριά από τα κοσμοπολίτικα παραθαλάσσια θέρετρα της Λέσβου, υπάρχει ένα ιστορικό χωριό που μαγνητίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή, με την επιβλητική αρχιτεκτονική του και τα χρώματα που κυριαρχούν παντού.

Ο λόγος για την Αγιάσο, το ορεινό χωριό του νησιού, που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 460 μέτρων, στις πλαγιές του όρους Όλυμπος, ενώ απέχει 27 χλμ. από τη Μυτιλήνη. Η Αγιάσος ξεχωρίζει κυρίως για την αρχιτεκτονική της, καθώς τα χρωματιστά σπίτια είναι σαν ενωμένα μεταξύ τους και διαθέτουν ολάνθιστα μπαλκόνια που κάνουν το χωριό να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Εδώ, λοιπόν, θα περπατήσετε στα γραφικά στενά, θα πιείτε τον καφέ σας στο καφενείο που βρίσκεται στην πλατεία της αγοράς και είναι χτισμένο το 1857, ενώ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την παραδοσιακή τοπική βασιλόπιτα με γέμιση μυζήθρα και κανέλα, η οποία φτιάχνεται με πάνω από 35 στρώσεις φύλλων.

Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του χωριού είναι ο ναός της Παναγίας, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Διαθέτει σπάνια κειμήλια καθώς και τη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με την χαρακτηριστική επιγραφή «Μήτηρ Θεού Αγία Σιών», που σύμφωνα με την παράδοση, έφερε από την Ιερουσαλήμ ο μοναχός Αγάθωνας. Από την παραφθορά της επιγραφής που έφερε η εικόνα προέκυψε και η ονομασία Αγιάσος.

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