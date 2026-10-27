Ο καιρός είναι άκρως φθινοπωρινός, τα πουλόβερ έχουν ήδη κατέβει, η ώρα άλλαξε και πια μπαίνουμε σε χειμερινή διάθεση. Εξάλλου, αυτό είναι το ιδανικό σκηνικό και για μια «χουχουλιάρικη» απόδραση στην Ελλάδα.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτή την περίπτωση, η μαγεία κρύβεται στα ορεινά χωριά της χώρας, στα πέτρινα σοκάκια, στα τζάκια που καίνε και στην πλούσια φύση. Για μια αυθεντική αίσθηση ζεστασιάς και χαλάρωσης, σας έχουμε παρακάτω τρεις ιδανικούς cozy προορισμούς.

Μέτσοβο

Το Μέτσοβο μοιάζει με ζωντανή καρτ-ποστάλ. Χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 1.160 μέτρων, συνδυάζει την άγρια ορεινή ομορφιά με την αρχοντική παράδοση.

Η cozy εμπειρία: Περπάτημα στην ομίχλη γύρω από την κεντρική πλατεία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική με ξύλο και πέτρα, και ζεστή ατμόσφαιρα στα καφενεία.

Τι να κάνετε: Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη Ευαγγέλου Αβέρωφ και το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου στο Αρχοντικό Τοσίτσα για να γνωρίσετε την αρχοντική παράδοση του τόπου, κάντε έναν ήσυχο περίπατο στον καταπράσινο Αβέρωφειο Κήπο και οδηγήστε μέχρι τη μαγευτική Λίμνη Πηγών Αώου όπου το αλπικό τοπίο καθρεφτίζεται στα νερά.

Mεγάλο Πάπιγκο

Είναι ο απόλυτος προορισμός για μια cozy απόδραση, καθώς συνδυάζει ιδανικά τη ρομαντική απομόνωση με τις εξαιρετικές παροχές.

Η cozy εμπειρία: Χτισμένο ακριβώς κάτω από τους επιβλητικούς «Πύργους της Αστράκας» (τεράστιους κάθετους βράχους), το χωριό έχει αποκλειστικά πέτρινα καλντερίμια, παραδοσιακά αρχοντικά και καμινάδες που καπνίζουν ασταμάτητα. Η αίσθηση του να πίνεις κάτι ζεστό με θέα αυτούς τους βράχους είναι μοναδική.

Τι να κάνετε: Περπατήστε μέχρι τις περίφημες Κολυμπήθρες (Οβίρες Ρογκοβού), που είναι φυσικές πισίνες λαξευμένες στα βράχια μέσα σε ένα στενό φαράγγι (μόλις 5 λεπτά με το αυτοκίνητο ή 20 λεπτά περπάτημα από το χωριό). Στη συνέχεια, επισκεφθείτε το διπλανό, ακόμα πιο ήσυχο Μικρό Πάπιγκο.

Τρίκαλα Κορινθίας

Xωρίζονται σε τρεις συνοικίες (Κάτω, Μεσαία και Άνω) και είναι χτισμένα στις πλαγιές του όρους Ζήρεια. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς που συνδυάζει την αλπική ομορφιά με την πολυτέλεια.

Η cozy εμπειρία: Πέτρινοι παραδοσιακοί ξενώνες, εντυπωσιακά ξύλινα σαλέ με τζάκια, και ομίχλη που συχνά αγκαλιάζει τα δάση μαύρης πεύκης και ελάτης.

Τι να κάνετε: Μπορείτε να πιείτε ζεστή σοκολάτα ή ελληνικό καφέ σε κάποιο από τα παραδοσιακά καφενεία στη Μεσαία συνοικία. Αν σας αρέσουν οι δραστηριότητες, σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας για σκι, snowmobile ή έλκηθρο. Επίσης, αξίζει να κάνετε μια χαλαρή βόλτα μέχρι τη μαγευτική Λίμνη Δόξα ή τη μυστηριώδη Λίμνη Δασίου.