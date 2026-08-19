Φωλιασμένο στους πρόποδες των επιβλητικών Βαυαρικών Άλπεων, στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία, το Mittenwald μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού των αδελφών Γκριμ.

Αυτό το γραφικό χωριό της Άνω Βαυαρίας αιχμαλωτίζει αμέσως το βλέμμα του επισκέπτη, όχι μόνο χάρη στο δραματικό αλπικό τοπίο της οροσειράς Karwendel που την περιβάλλει, αλλά και εξαιτίας της μοναδικής αρχιτεκτονικής της ταυτότητας. Τα σπίτια στην παλιά συνοικία Obermarkt είναι εντυπωσιακά, καθώς είναι διακοσμημένα με περίτεχνες τοιχογραφίες που απεικονίζουν θρησκευτικές και καθημερινές σκηνές, κάνοντας το Mittenwald να μοιάζει με «ζωντανό εικονογραφημένο βιβλίο». Εδώ, βρίσκονται οι λίμνες Lautersee και Ferchensee, οι οποίες προσφέρονται για χαλαρούς περιπάτους, ενώ το φαράγγι Leutaschklamm προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πάνω από ορμητικά νερά.

Ωστόσο, το Mittenwald είναι γνωστό και ως το γερμανικό «Χωριό των Χιλίων Βιολιών», καθώς αποτελεί παγκόσμιο κέντρο οργανοποιίας από τον 17ο αιώνα, ενώ σε ένα από τα παλαιότερα κτίρια του χωριού, στεγάζεται το Μουσείο Κατασκευής Βιολιού, Geigenbaumuseum.

Κι εννοείται πως στο Mittenwald θα απολαύσετε παραδοσιακές βαυαρικές γεύσεις όπως το λευκό λουκάνικο weisswurst, τα κλασικά γερμανικά πρέτσελ, τα brezen, αλλά και τις γλυκές τηγανίτες, τις οποίες ζητάτε ως kaiserschmarrn.

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