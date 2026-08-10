Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης συναντιούνται ξανά επί σκηνής για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές, τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», στον Λόφο Φιλοπάππου, στο πλαίσιο του F Hill Sessions.

Οι δύο σημαντικοί δημιουργοί παρουσιάζουν το «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ», μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση που κινείται ανάμεσα στην αφήγηση, τον πειραματισμό και την ατμοσφαιρική ηχητική εξερεύνηση.

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης συνδέονται εδώ και πολλά χρόνια με μια βαθιά φιλία, μέσα από την οποία έχουν προκύψει συνεργασίες, πειραματισμοί, δισκογραφικές δουλειές και ζωντανές εμφανίσεις. Πάνω απ’ όλα, όμως, η κοινή τους πορεία έχει χτιστεί μέσα από την ελευθερία της δημιουργικής συνύπαρξης, το χιούμορ και τη διάθεση να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης.

Αυτό που χαρακτηρίζει τη δισκογραφία και τις παραστάσεις τους είναι η ανατρεπτική ματιά τους απέναντι στη μουσική. Στο «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ», οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, όπου οι λιτές και αφηγηματικές ερμηνείες συναντούν τους απόκοσμους ήχους και τις αντισυμβατικές μουσικές φόρμες.

Στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια παράσταση που απαιτεί προσοχή και προσήλωση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εσωτερική, υπνωτιστική και ιδιαίτερα προσωπική. Ένα μουσικό σκηνικό για ήσυχους ακροατές, που αφήνονται στη δύναμη της ζωντανής εμπειρίας και στη μοναδική χημεία των δύο δημιουργών.

Μαζί τους θα βρίσκεται η Καλλιόπη Μητροπούλου στο βιολί, ενώ την επιμέλεια ήχου έχει ο Κώστας Βάμβουκας.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 και η παράσταση ξεκινά στις 21:15. Όλες οι θέσεις είναι καθήμενες.

Πληροφορίες

Θέατρο «Δόρα Στράτου» – Λόφος Φιλοπάππου

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες), Ταμείο: 23€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ (περιορισμένες)