Ο Σαντιάγκο Έσε είναι ένας εκ των παικτών που θα καθορίσει την κατάρτιστη της αρχικής 11άδας στον επαναληπτικό του 0-0 του Φαλήρου.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη ρεβάνς με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν (στις 20.30 το βράδυ της Τρίτης επί ολλανδικού εδάφους). Πάνω σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές αναφορικά με την 11άδα του πρώτου αγώνα που έληξε 0-0 στο Καραϊσκάκη.

Ένας καθοριστικός αγωνιστικός παράγοντας για τη συγκρότηση του άξονα είναι ο Αργεντίνος χαφ Σαντιάγκο Έσε. Οι ενδείξεις για την επάνοδό του στο βασικό σχήμα είναι θετικές και δείχνει το φαβορί για να βρεθεί εκεί είτε μαζί με τον Γκαρθία είτε με έναν εκ των άλλων διαθέσιμων χαφ του ρόστερ.

Κατά τα άλλα ο προσανατολισμός του Μεντιλίμπαρ δείχνει ότι θα είναι το να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα από το περσινό ρόστερ στην 11άδα. Θα υπάρξουν προφανώς και νέες προσθήκες στην αρχική 11άδα όπως ο γκολκίπερ Πόποβιτς, που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα. Από τις μεταγραφές των Πειραιωτών στο πρώτο παιχνίδι έπαιξαν ως βασικοί οι Πόποβιτς, Κάρμο (στην επιστροφή του στην 3η θητεία του), Σάλιακας και Ρόκα. Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει σήμερα Δευτέρα (το πρωί) για την Ολλανδία για την προπόνησή του εκεί αλλά και για τον αγώνα της Τρίτης.