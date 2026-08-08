Λίγα 24ωρα πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε εντός έδρας με 1-2 από την Τέλσταρ στην πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκη, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την προσεχή Τρίτη (11/8) στην έδρα της Ναϊμέγκεν, η οποία μπήκε με ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της χώρας της.

Υποδεχόμενη την Τέλσταρ, έχοντας κάνει αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, η Ναϊμέγκεν έμεινε πίσω στο σκορ στο… 1ο λεπτό από το γκολ του Μπράουερ και στο 24′ δέχθηκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά από τον Μέντες.

Το μόνο που κατάφερε, από εκεί και πέρα, η αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» ήταν να μειώσει σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ του Σίρχαους στο 83′ έπειτα από ασίστ του Τάντιτς.

Η σύνθεση της Ναϊμέγκεν: Κρέταζ, Περέιρα, Νέιμασιτς (46΄Σίρχαους), Φόνβιλ, Μπίσοφ, Ουαϊσά (79΄Μορ), Χάνσεν-Άαροεν, Μοντέιρο (64΄Σάντλερ), Λεμπρετόν (64΄Γουίλουμσον), Τσέρι (64΄Λίνσεν), Τάντιτς.