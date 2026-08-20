Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και να στραφεί στην ευρωπαϊκή του συνέχεια, αντιμετωπίζοντας την Μπραν για τα playoffs του Conference League, στη σκιά των αντιδράσεων για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ άλλαξε τα δεδομένα, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να μάθει να αγωνίζεται χωρίς τον κορυφαίο παίκτη του, ενώ δεν υπολογίζεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και τα δύο ματς.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πέρυσι στη League Phase του Europa League, με την αναμέτρηση στην Τούμπα να ολοκληρώνεται ισόπαλη 1-1. Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Conference League, ενώ ο ηττημένος θα μείνει εκτός Ευρώπης.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Εντιαγέ.

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ ): Ντίνγκελαντ, Ρούβε, Πέντερσεν, Κνούντσεν, Σόλτβεντ, Γκούντμουνσον, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Χολμ, Φίνε.