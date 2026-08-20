Επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου φέρνει ένα νέο εξατομικευμένο εμβόλιο, το οποίο σε συνδυασμό με υπάρχουσα ανοσοθεραπεία κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης του μελανώματος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από τους ειδικούς.

Το εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από τις φαρμακευτικές εταιρείες Merck και Moderna, χορηγήθηκε σε ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου, μια μορφή καρκίνου του δέρματος, μετά την αφαίρεση των όγκων με χειρουργική επέμβαση.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νέο εμβόλιο παρέτεινε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς καρκίνο, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές για πόσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Ειδικοί στον τομέα του καρκίνου χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα σημαντική εξέλιξη, τονίζουν όμως ότι χρειάζεται προσοχή, καθώς τα πλήρη αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί ούτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητους ειδικούς, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστημονικής αξιολόγησης.

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κλινικής δοκιμής, η θεραπεία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και στη συνέχεια να περάσει από μια επιπλέον διαδικασία έγκρισης προτού καταστεί διαθέσιμη μέσω του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Το εμβόλιο, που ονομάζεται «Intismeran», χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda, ένα φάρμακο ανοσοθεραπείας που χρησιμοποιείται ήδη στη θεραπεία του καρκίνου.

Σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο του Keytruda, οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι ο συνδυασμός του φαρμάκου με το εμβόλιο αύξησε σημαντικά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς καρκίνο και μείωσε τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου σε άλλα όργανα.

Στην κλινική δοκιμή φάσης 3 συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ασθενείς με μελάνωμα σταδίου 2, 3 ή 4 υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι περιπτώσεις κυμαίνονταν από μεγάλους όγκους που παρέμεναν εντοπισμένοι σε συγκεκριμένη περιοχή έως καρκίνους που είχαν ήδη εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

«Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές»

Η Merck και η Moderna χαρακτηρίζουν το εμβόλιο «εξατομικευμένο», καθώς λειτουργεί στοχεύοντας τον όγκο κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για την ανάπτυξη του νέου εμβολίου, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία mRNA -την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα εμβόλια κατά της Covid-19- προκειμένου να στοχεύσουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα. Για τον σκοπό αυτό, αφαιρούσαν χειρουργικά ένα μικρό τμήμα του όγκου του ασθενούς και στη συνέχεια ανέλυαν την αλληλουχία του DNA του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο, σχεδιασμένο ειδικά για τον όγκο κάθε ασθενούς, το οποίο δίνει οδηγίες στο ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε τυχόν καρκινικά κύτταρα που έχουν παραμείνει στον οργανισμό.

Οι δύο εταιρείες δοκιμάζουν ήδη παρόμοια εξατομικευμένα εμβόλια και για τον καρκίνο του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης και των νεφρών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, δήλωσε ότι «τα ευρήματα αποτελούν καθοριστική στιγμή για την έρευνα στον τομέα του καρκίνου».

Οι ειδικοί στον καρκίνο χαιρέτισαν επίσης τα νέα ως θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα διαθέσιμα ευρήματα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Η δρ Ταλίσια Κουάλο, επικεφαλής πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης στο «Cancer Research UK», δήλωσε ότι «η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές», τόνισε όμως ότι τα προσωρινά δεδομένα θα πρέπει να αξιολογηθούν πλήρως.

«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η χρηματοδότηση έρευνας αυτού του είδους, ώστε περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες θεραπευτικές επιλογές, που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής», πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

Από την πλευρά του, ο δρ Λέναρντ Λι, σύμβουλος ιατρικός ογκολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε: «Αυτό είναι σίγουρα ένα καλό νέο για τους ασθενείς με μελάνωμα, όμως η μελέτη έχει πολύ ευρύτερες προεκτάσεις. Αποτελεί απόδειξη ότι, καταρχήν, τα εξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου μπορούν να λειτουργήσουν».