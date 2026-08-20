Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να τραβά επενδυτικά κεφάλαια, αλλά όχι προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με τα σύγχρονα γραφεία, τα logistics, τα ξενοδοχεία και τις εξοχικές κατοικίες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Την ίδια στιγμή, παλαιότερα ακίνητα χαμηλών προδιαγραφών μένουν πίσω, καθώς οι επενδυτές κοιτούν πολύ περισσότερο την ποιότητα, τη θέση, την ενεργειακή απόδοση και κυρίως τις δυνατότητες αξιοποίησης.

Με άλλα λόγια, δεν ανεβαίνουν όλα τα ακίνητα μαζί. Η αγορά κινείται με διαφορετικές ταχύτητες και η απόσταση ανάμεσα στα «καλά» ακίνητα και εκείνα που χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις μεγαλώνει.

Η διαφορά φαίνεται καθαρά στα γραφεία. Οι σύγχρονοι χώροι υψηλών προδιαγραφών συνεχίζουν να έχουν ισχυρή ζήτηση, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε καλές θέσεις, διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και πληρούν υψηλά ενεργειακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα παλαιά γραφεία χαμηλών προδιαγραφών. Εκεί το ενδιαφέρον είναι αισθητά μικρότερο, καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν είναι πλέον διατεθειμένες να συμβιβαστούν με χώρους που απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις ή έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ακόμα πιο έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα logistics. Η συγκεκριμένη αγορά έχει μπει για τα καλά στο επενδυτικό ραντάρ, με τις σύγχρονες αποθήκες να αποτελούν ένα από τα πλέον περιζήτητα προϊόντα του real estate.

Η ζήτηση επικεντρώνεται σε εγκαταστάσεις μεγάλου ύψους, με «πράσινα» χαρακτηριστικά και κυρίως σε κομβικά σημεία, κοντά σε βασικούς οδικούς άξονες και μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, νέες κατασκευές έχουν δρομολογηθεί τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, αυξάνοντας σταδιακά το απόθεμα σύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της SOLUM Property Solutions, logistics και ξενοδοχεία παραμένουν σταθερά στο στόχαστρο των ΑΕΕΑΠ και άλλων επενδυτών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συναλλαγές και νέες αναπτύξεις.

Πολλά ξενοδοχεία, αλλά και πρώτες ανησυχίες

Στα ξενοδοχεία το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει επίσης ισχυρό. Η καλή πορεία του ελληνικού τουρισμού έχει οδηγήσει σε νέες επενδύσεις, εξαγορές και ανακαινίσεις μονάδων.

Η εικόνα, όμως, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Στην Αττική ανοίγουν συνεχώς νέα ξενοδοχεία και όσο μεγαλώνει η προσφορά τόσο αυξάνεται και ο ανταγωνισμός.

Η SOLUM επισημαίνει ότι ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Αττική θα πρέπει πλέον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς η συνεχής αύξηση των διαθέσιμων κλινών μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να πιέζει τις πληρότητες.

Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου: εάν η αύξηση της τουριστικής ζήτησης θα μπορέσει να συμβαδίσει με τον ρυθμό με τον οποίο προστίθενται νέες μονάδες.

Οι ξένοι ψάχνουν το επόμενο νησί

Διαφορετική είναι η εικόνα στην εξοχική κατοικία. Εδώ το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό, ενώ η παρουσία των Ελλήνων αγοραστών είναι σαφώς μικρότερη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ακριβές και πολυτελείς κατοικίες.

Αλλά και οι ξένοι αρχίζουν να ψάχνουν διαφορετικούς προορισμούς.

Μύκονος και Σαντορίνη εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς αγοράς πολυτελών κατοικιών, όμως οι πολύ υψηλές τιμές και τα σημάδια κορεσμού στρέφουν πλέον μέρος των αγοραστών προς άλλα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό για πολυτελείς κατοικίες και βίλες στις Κυκλάδες, την Κέρκυρα, την Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ ξεχωριστή θέση στον επενδυτικό χάρτη έχει αποκτήσει και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί τιμές ρεκόρ, δείχνοντας ότι για τα πραγματικά ποιοτικά ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες εξακολουθούν να υπάρχουν αγοραστές διατεθειμένοι να πληρώσουν πολύ υψηλά ποσά.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η ανάπτυξη της αγοράς εξοχικής κατοικίας και του τουρισμού δεν συνοδεύεται παντού από αντίστοιχη ανάπτυξη των υποδομών. Μεταφορές, υπηρεσίες υγείας και βασικές δημόσιες υποδομές παραμένουν αδύναμος κρίκος σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς.

Η εικόνα που προκύπτει για το 2026 είναι, σύμφωνα με τη SOLUM Property Solutions, ικανοποιητική. Τα ακίνητα εξακολουθούν να αποτελούν επιλογή για όσους αναζητούν προστασία από τον πληθωρισμό και αποδόσεις υψηλότερες από τα τραπεζικά επιτόκια.

Όχι όμως οποιοδήποτε ακίνητο. Η εποχή κατά την οποία η γενική άνοδος της κτηματαγοράς μπορούσε να συμπαρασύρει σχεδόν τα πάντα φαίνεται να υποχωρεί. Οι επενδυτές ψάχνουν πλέον πολύ πιο συγκεκριμένα: καλή θέση, υψηλές προδιαγραφές και ακίνητα που μπορούν να διατηρήσουν τη ζήτησή τους και τα επόμενα χρόνια.