Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επιστρέφει μετά από χρόνια ο ΟΦΗ και διεκδικεί την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Απόψε (21:00) οι Κρητικοί κοντράρονται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πρώτο παιχνίδι των play off.

Το Παγκρήτιο αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους φίλους του ΟΦΗ να θέλουν να είναι παρόντες στην ευρωπαϊκή επιστροφή της ομάδας τους.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια ομάδα με βαρύ όνομα και ήδη αρκετά παιχνίδια στα πόδια της φέτος, καθώς ξεκίνησε από τον α’ προκριματικό γύρο και έχει αποκλείσει κατά σειρά τις Ντέρι, Καραμπάγκ και Μακάμπι Τελ Αβίβ.