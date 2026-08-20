Μια συγκλονιστική διάσωση σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου μια 84χρονη γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή στα συντρίμμια του κατεστραμμένου σπιτιού της, τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ανατολική χώρα.

Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων, τον τραυματισμό περισσότερων από 900 και τον εκτοπισμό σχεδόν 60.000 κατοίκων.

Κατολίσθηση που προκλήθηκε από τον σεισμό είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό Νιτούνγκλεα, όπου ζούσε η 84χρονη, Πολίνα Πόμπι. Η ηλικιωμένη γυναίκα παρέμεινε θαμμένη για τρεις ημέρες κάτω από τα κατεστραμμένα τοιχώματα από μπαμπού του σπιτιού της, μέχρι την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιφέρειας Σίκα, Μπαμπάνγκ Σουπένο, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η γυναίκα διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ούτε να μιλήσει, έτσι η οικογένειά της κατάφερε να τη βρει μόλις την τέταρτη ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας ακόμα τοπικός αξιωματούχος, ο Ρούντολφους Ρίμπα.

«Είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει απολύτως κανέναν τραυματισμό. Ήταν απλώς λίγο αδύναμη, επειδή δεν είχε φάει ούτε είχε πιει νερό για ημέρες».

«Μοιάζει εξωπραγματικό, έγινε θαύμα», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Guardian.

Δείτε τη στιγμή της διάσωσης:

Nenek berusia 84 tahun berhasl diselamatkan setelah terjebak di bawah reruntuhan selama empat hari.



Nenek Pobi adalah lansia yang tinggal seorang diri, jauh dari pemukiman di Desa Nitunglea, Sikka, NTT.



Kini dia dirawat di puskesmas yang berjarak lima kilometer dari rumahnya. pic.twitter.com/qPw2878QqX — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 19, 2026

Περισσότεροι από 3.000 μετασεισμοί

Στο νησί έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν παντοπωλεία, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα, ωστόσο οι δρόμοι εξακολουθούν να είναι γεμάτοι συντρίμμια, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν πιθανά θύματα κάτω από τα ερείπια.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι 398 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων τρόφιμα, σκηνές, καταλύματα για εκτοπισμένους και δωρεές πολιτών, έχουν μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές.

Ωστόσο, η διανομή της βοήθειας έχει καθυστερήσει λόγω του ορεινού ανάγλυφου της Φλόρες και των δρόμων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τη χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών, πλοίων και προσωπικού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στις απομακρυσμένες περιοχές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Μπέρτον Παντζαϊτάν, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Από το Σάββατο έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 3.000 μετασεισμοί, τουλάχιστον 86 από τους οποίους ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τους κατοίκους, σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Ινδονησίας.

Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει φόβο σε πολλούς κατοίκους, οι οποίοι διστάζουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους που έχουν υποστεί ζημιές.

Ο περιφερειακός αρχηγός της αστυνομίας, υποστράτηγος Ρούντι Νταρμόκο, δήλωσε ότι οι κοινότητες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έχουν υποστεί σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα από την καταστροφή. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν υποστεί μόνο σωματικούς τραυματισμούς, αλλά αντιμετωπίζουν και προβλήματα ψυχικής υγείας που δεν πρέπει να αγνοήσουμε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά», δήλωσε.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από σεισμούς, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία, μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας, έως τον Ειρηνικό Ωκεανό.