Οι υγειονομικές αρχές στη Λωρίδα της Γάζας καταμέτρησαν δέκα θανάτους σε βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων χθες, συμπεριλαμβανομένων εννιά σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε διοικητές της Χαμάς.

Τα πλήγματα προστέθηκαν σε σειρά άλλων τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο ισραηλινός στρατός λέει πως είχαν στο στόχαστρο στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες σε εξέλιξη για να εφαρμοστεί η λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό εννιά πτώματα, ανάμεσά τους αυτό γυναίκας και δεκατριάχρονης, καθώς και πάνω από 20 τραυματίες.

Η πολιτική προστασία, που υπάγεται στον κυβερνητικό μηχανισμό της Χαμάς, επιβεβαίωσε τον απολογισμό.

Συγγενείς θρηνούσαν τους νεκρούς, σε πλαστικούς νεκρικούς σάκους, στον χώρο του νοσοκομείου, όπως κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Πού είναι αυτή η κατάπαυση του πυρός όταν ο λαός μας χάνει δεκάδες παιδιά του κάθε μέρα;» διερωτήθηκε ο Μαχμούντ Τζουντίγια μπροστά στο Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «συγκέντρωση τρομοκρατών» στο αστυνομικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της Χαμάς κι ενός των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης, υποστηρίζοντας ότι απεργάζονταν σχέδια επιθέσεων εναντίον στοιχείων του στον θύλακο.

«Πριν από το πλήγμα λήφθηκαν μέτρα για να αποφευχθεί το να πάθουν κακό άμαχοι», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε πλήγμα στη Νουσέιρατ (κεντρικά) το οποίο είχε στο στόχαστρο στέλεχο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που κατ’ αυτόν είχε πάρει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Αργότερα το νοσοκομείο Άουντ ανέφερε ότι παρέλαβε το πτώμα άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ ενώ κινείτο με μοτοσικλέτα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ, καταδίκασε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «απόλυτη περιφρόνηση έναντι όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός» από πλευράς Ισραήλ. Κατηγόρησε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου, Τραμπ, πως είναι απρόθυμο ή ανίκανο να υποχρεώσει το Ισραήλ να «τηρήσει τις συμφωνίες που κλείστηκαν».

Μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο Μπασέμ Ναΐμ, χαρακτήρισε «αφόρητη» την κατάσταση μιλώντας στο AFP.

Ενώ οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025, το «Συμβούλιο Ειρήνης» εξασφάλισε από τη Χαμάς τον περασμένο μήνα την έγκριση του λεγόμενου οδικού χάρτη για τη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει τον αφοπλισμό της και την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το 60% του θυλάκου υπό την κατοχή τους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το κείμενο απαιτώντας «αληθινό αφοπλισμό» της Χαμάς.

Ο γαμπρός και απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, που συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό, Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει μέσα σε «30 ημέρες» και πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν θα «περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σε περίπτωση άμεσων απειλών» από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, οι κ.κ. Κούσνερ και Νετανιάχου συμφώνησαν να ανατεθεί σε αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τον αφοπλισμό υποτίθεται -με βάση τον οδικό χάρτη που είχε δημοσιοποιηθεί τον Ιούλιο- πως θα αναλάμβανε να χειριστεί η Εθνική Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση της Γάζας (ΕΕΔΓ), όργανο αποτελούμενο από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που το Ισραήλ εμποδίζει να μπουν στον θύλακο.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν προχθές Τρίτη σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε λιμάνι στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.