Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας έχει μπει η καταγγελία ενός 78χρονου ότι απατεώνες κατάφεραν να του αποσπάσουν περί τις 300.000 ευρώ με το πρόσχημα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα.

Πρόκειται για μία υπόθεση διαδικτυακής εξαπάτησης που φαίνεται να ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οι απατεώνες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο άνδρα και άρχισαν να του υπόσχονται τεράστια κέρδη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, για περίπου 1,5 χρόνο, του αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά δήθεν για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα που θα παρουσίαζαν μεγάλη άνοδο στην τιμή τους κι όταν τα πουλούσε θα αποκόμιζε τεράστιο κέρδος.

Το συνολικό ποσό που φαίνεται να απέσπασαν οι απατεώνες από τον 78χρονο φτάνει τις 300.000 ευρώ, μέχρι που πριν από περίπου ένα μήνα κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα πίσω και απευθύνθηκε στις διωκτικές αρχές.

Πρόκειται για μία υπόθεση που δεν είναι εύκολο να εξιχνιαστεί, καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν καλύψει καλά τα ίχνη τους και η «εταιρεία» τους να είναι στο εξωτερικό.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας.