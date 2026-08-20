Μια μελαγχολική «καλημέρα» είπε σήμερα ο Αρκάς, σχολιάζοντας την αναπόφευκτη επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αποτυπώνοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τη μετάβαση από την ανεμελιά στην πραγματικότητα.

«Κάποτε φτάνει η μελαγχολική στιγμή που το “τι ώρα πάμε για μπάνιο;” γίνεται “τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι;”», αναφέρεται στο σκίτσο που αποτυπώνει με χιουμοριστικό αλλά και… πικρό τρόπο το τέλος των διακοπών.

Στο σκίτσο, μέσα σε ένα σκοτεινό φόντο διακρίνονται ξαπλώστρες και ομπρέλες, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για το μήνυμα του Αρκά: οι χαλαρές ημέρες του καλοκαιριού δίνουν τη θέση τους στο πρωινό ξύπνημα και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

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