Η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον θάνατο του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, τρία χρόνια μετά την απώλειά του.

Η 62χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στο podcast «SmartLess» και εξήγησε γιατί είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα τη μάχη του Μπράιαν Ράνταλ με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, γνωστή ως ALS.

«Μου είχε ζητήσει να μην το μοιραστώ με κανέναν. Και ξέρω γιατί μου το ζήτησε», ανέφερε η Σάντρα Μπούλοκ. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η επιθυμία του συντρόφου της να παραμείνει η ασθένειά του ιδιωτική την έκανε να αισθάνεται απομονωμένη.

Όπως αποκάλυψε, για μεγάλο διάστημα μόνο η αδελφή της γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε με την υγεία του Μπράιαν Ράνταλ. Η ίδια πίστευε ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί μόνη της την κατάσταση, χωρίς να ενημερώσει τους ανθρώπους γύρω της.

Όπως αναφέρει η New York Post, την ίδια περίοδο, όμως, έπρεπε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τη σοβαρή ασθένεια του συντρόφου της, την ανατροφή των δύο παιδιών της και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Σάντρα Μπούλοκ περιέγραψε αυτόν τον συνδυασμό ως «μια τριπλή κατάσταση που ήταν πραγματικά πολύ σκοτεινή».

Sandra Bullock breaks silence on partner Bryan Randall’s ‘traumatic’ death three years later https://t.co/5s8hWeghh9 pic.twitter.com/Mkw5wz8yLZ — New York Post (@nypost) August 19, 2026

«Είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν φύγει»

Στην πορεία αποφάσισε να μιλήσει σε ορισμένους πολύ κοντινούς της ανθρώπους, ανάμεσά τους η Τζένιφερ Άνιστον και η Αμάντα Άνκα, σύζυγος του ηθοποιού Τζέισον Μπέιτμαν.

Μέχρι τότε, όμως, όπως εξομολογήθηκε, είχε ήδη αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι ο Μπράιαν Ράνταλ δεν θα κατάφερνε να ξεπεράσει την ασθένεια. «Νομίζω ότι, με βάση το σημείο στο οποίο είχε φτάσει, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή», είπε. Και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπός μου είχε φύγει πολύ πριν φύγει το σώμα του. Δεν νομίζω ότι το επεξεργάστηκα πραγματικά μέχρι μετά τον θάνατό του, γιατί όσο το ζεις, είναι σαν να βρίσκεσαι συνεχώς πάνω σε έναν διάδρομο που δεν σταματά».

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τη διάγνωση της ALS τραυματική. Ο Μπράιαν Ράνταλ πέθανε στις 5 Αυγούστου 2023, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τρία χρόνια μάχης με τη νευροεκφυλιστική νόσο. Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του είχε ανακοινώσει ότι ο ίδιος είχε επιλέξει από την αρχή να κρατήσει τη μάχη του με την ALS μακριά από τη δημοσιότητα και ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα του προσπάθησαν να σεβαστούν την επιθυμία του.

Η ALS είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ασθενούς να μιλά, να τρώει, να κινείται και να αναπνέει. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία.

Σημειώνεται ότι η Σάντρα Μπούλοκ γνώρισε τον Μπράιαν Ράνταλ τον Ιανουάριο του 2015, όταν εκείνος είχε αναλάβει ως φωτογράφος τα πέμπτα γενέθλια του γιου της, Λούις. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν λίγο αργότερα και έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, στην πρεμιέρα της ταινίας «Our Brand Is Crisis».

Το 2021, η Σάντρα Μπούλοκ είχε μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Μπράιαν Ράνταλ, αποκαλώντας τον «τον έρωτα της ζωής της». Ο Μπράιαν Ράνταλ συμμετείχε ενεργά στην ανατροφή των δύο παιδιών της ηθοποιού, του Λούις και της Λάιλα, τα οποία η ίδια έχει υιοθετήσει. Εκείνος είχε επίσης μία κόρη, τη Σκάιλαρ, από προηγούμενη σχέση του.

Πριν από τη σχέση της με τον Μπράιαν Ράνταλ, η Σάντρα Μπούλοκ ήταν παντρεμένη με τον ιδρυτή της West Coast Choppers, Τζέσι Τζέιμς, από το 2005 έως το 2010.