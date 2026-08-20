Νέα εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας έδωσε στη δημοσιότητα η Νότια Κορέα, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Αν Γκιού-Μπεκ, να υποστηρίζει ότι η Πιονγιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα.

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πυρηνικά όπλα.

«Εκτιμάμε γενικά ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται περί τα 80 έως 120», είπε ο Αν Γκιού-Μπεκ απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.