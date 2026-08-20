Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα, με ανάρτησή του στο X, ότι ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της».

Η Τουρκία απέρριψε χθες, Τετάρτη, κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε «ανυπόστατες κατηγορίες» εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική θέση της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί.

ארדואן @RTErdogan גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה.

ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה.

עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 20, 2026

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Τρίτη την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα.

Παράλληλα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν» στα συριακά σύνορα.