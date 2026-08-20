Προκαλεί ο Ερχάν Αρικλί, πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννησης των εποίκων, «υπουργός Μεταφορών» και καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996 με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όταν ένας εχθρός κατεβάζει βίαια τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα και αναμεταδίδει η «Καθημερινή Κύπρου», ο κ. Αρικλί αναφέρεται και απευθύνεται σε όσους στην τ/κ πλευρά διερωτώνται για την προσπάθεια υποστολής της σημαίας στη Δερύνεια το 1996 (σ.σ.: εννοεί τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού) αν «άξιζε τον κόπο για ένα κομμάτι ύφασμα;».

Κατά τον Ερχάν Αρικλί «αυτοί οι άνθρωποι είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής 5ης φάλαγγας, που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα, είτε είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ΤΔΒΚ» -όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος- «δεν εμπιστεύονται την Τουρκία και των οποίων τα μυαλά έχουν διαφθαρεί».

Αναφέρει ότι η έννοια της σημαίας έχει πολύ ισχυρή θέση, ειδικά στην τουρκική ιστορία και κουλτούρα, όπου τα λάβαρα και οι σημαίες συνδέονται με κρατικές και στρατιωτικές παραδόσεις από την αρχαιότητα. Η αρχή, συνεχίζει, «η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει» θεωρούνταν όχι μόνο ως στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και ως «ζήτημα τιμής για το κράτος και τον στρατό».