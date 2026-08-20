Οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το κύμα ζέστης πρόκειται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 40 βαθμούς.

«Θα μας απασχολήσουν για μία εβδομάδα ή και παραπάνω», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. «Μιλάμε για θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 38-39, τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Ανδρέας Ζαβάλης, τόνισε στο κεντρικό δελτίο του καναλιού πως από αύριο και κυρίως το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα, ενώ στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. «Ακόμη και εκεί που το θερμόμετρο θα δείξει σχετικά χαμηλές τιμές, η αυξημένη υγρασία μπορεί να κάνει τη δυσφορία αρκετά έντονη», τόνισε.

«Ό,τι δεν έκανε ο καιρός όλο το καλοκαίρι, θα το κάνει το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου», σύμφωνα με όσα λέει ο Γιάννης Καλλιάνος σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook. Όπως αναφέρει, «το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δεν ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ήδη από αύριο, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει φτάνοντας σταδιακά στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Η πιο ουσιαστική όμως άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουμε τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη Θεσσαλία, σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και σε τμήματα της δυτικής Στερεάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία όλες αυτές τις ημέρες θα φτάνει τους 38 περίπου βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμη και υψηλότερες, ίσως και 42 στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές. Αυτό το σενάριο όμως ακόμα δεν έχει κλειδώσει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα όσο ως προς την κορύφωση όσο και ως προς τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου καύσωνα.

Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 23-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.