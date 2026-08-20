Πέρασε την Πάκσι, πέρασε την ΤΣΣΚΑ 1948 και τώρα μπαίνει στη μάχη για τη League Phase του Conference League, απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε.

Οι «πράσινοι» προετοιμάστηκαν δίχως απρόοπτα για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους Τσέχους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την Μπεσίκτας στον 3ο προκριματικό του Europa League και έτσι βρέθηκαν στον δρόμο του «τριφυλλιού».

Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού αναμένονται γι’ ακόμα μια φορά στο ΟΑΚΑ, παρά το γεγονός πως μιλάμε ακόμα για 20 Αυγούστου και περίοδο που αρκετοί βρίσκονται σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η πιθανή 11άδα: Πένια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Φαν Ντόνγκελεν, Ντε Φράι, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Λιβάι, Τετέι.

Η αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.