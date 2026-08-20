Αν και η καθημερινότητά μας κινείται ακόμα στους νωχελικούς, καλοκαιρινούς ρυθμούς των διακοπών, οι κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα παίρνουν «φωτιά», καθώς φέρνει μαζί της αρκετές ταινίες – νέες, αλλά και επανεκδόσεις.

Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή είναι από τις σπάνιες φορές που οι επανεκδόσεις «κλέβουν» την παράσταση από τις νέες κυκλοφορίες. Μοναδική, αλλά εκκωφαντική εξαίρεση, το συγκλονιστικό «Φιόρδ» του Κρίστιαν Μουντζίου, το οποίο κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα στο πρόσφατο 79ο Φεστιβάλ Καννών. Στο μέτωπο της νοσταλγίας, ο αριστουργηματικός «Λαβύρινθος του Πάνα» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, υπενθυμίζοντάς μας γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία ορόσημα του σύγχρονου κινηματογράφου.

Παράλληλα, το μενού περιλαμβάνει την επετειακή επανακυκλοφορία των 50 χρόνων για το εμβληματικό πολιτικό θρίλερ «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» του Άλαν Τζ. Πακούλα, αλλά και το «Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ, την ταινία-φαινόμενο που καθόρισε και σημάδεψε την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του ’90.

Φιόρδ

Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Μουντζίου

Σενάριο: Κρίστιαν Μουντζίου

Μουσική: Κάσπαρ Κόε

Πρωταγωνιστούν: Σεμπάστιαν Σταν, Ρενάτε Ράινσβε

Διάρκεια: 146 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Ρουμάνικα

Ρουμανία, Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Εκεί η οικογένεια έρχεται κοντά με τους γείτονές τους και τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται, παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους.

Για Μια Νύχτα Μόνο

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ

Μουσική: Έστε Χάιμ, Κρίστοφερ Στρέισι

Πρωταγωνιστούν: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ, Μάγια Χοκ, Τζούλια Φοξ, Κίνγκ Πρίνσες

Διάρκεια: 102 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Άλι και ο Όουεν, δύο άγνωστοι που ψάχνουν την αγάπη και διασταυρώνονται τυχαία σε μια ελαφρώς παραλλαγμένη και φανταστική εκδοχή της Νέας Υόρκης, τη μοναδική νύχτα του χρόνου όπου οι αδέσμευτοι επιτρέπεται να κάνουν σεξ. Ο πληγωμένος Όουεν και η ρομαντική Άλι είναι οι ίσως μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδύλλιο. Από τη στιγμή που γνωρίζονται νιώθουν μια έντονη σπίθα, όμως μια σειρά από ατοπήματα και τυχαία περιστατικά τους βάζουν σε μπελάδες που τους κρατούν χώρια. Σε ένα κυνηγητό μέσα στην πόλη, που μία του απομακρύνει και μία τους φέρνει κοντά, θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που αναζητούν βρίσκεται ακριβώς δίπλα τους.

Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο

Σκηνοθεσία: Τιερί Κλιφά

Σενάριο: Τιερί Κλιφά, Σεντρίκ Ανζέ, Ζακ Φιεσκί

Μουσική: Αλέξ Μποπέν

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Λοράν Λαφίτ, Μαρίνα Φουά, Ραφαέλ Περσονάζ, Αντρέ Μαρκόν, Ματιέ Ντεμί

Διάρκεια: 121 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Η Μαριάν Φαρέρ, κληρονόμος μιας αμύθητης αυτοκρατορίας καλλυντικών, μοιάζει να τα έχει όλα, εκτός από αγάπη και ελευθερία. Όταν γνωρίζει τον Πιερ-Αλέν Φαντέν, έναν εκκεντρικό και φιλόδοξο φωτογράφο, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, ανάμεσά τους γεννιέται μια φιλία απρόβλεπτη, αμφίσημη και επικίνδυνη. Εκείνος της προσφέρει μια διέξοδο από τη χρυσή φυλακή της ζωής της, ενώ εκείνη του ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο αμύθητου πλούτου και προνομίων. Όσο η έλξη και η εξάρτηση μεταξύ τους μεγαλώνουν, τόσο η Μαριάν τού χαρίζει όλο και περισσότερα, εκνευρίζοντας τον περίγυρό της.

Ανταρσία

Σκηνοθεσία: Ζαν-Φρανσουά Ρισέ

Σενάριο: Λίντσεϊ Μισέλ, Τζ. Π. Ντέιβις

Μουσική: Μάρκους Τρουμπ

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Αναμπέλ Γουάλις, Ρόλαντ Μέλερ, Έιντριαν Λέστερ

Διάρκεια: 95 λεπτά

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται και η ένταση ανεβαίνει. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μια ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγήσει το ταξίδι σε καταστροφική τροπή. Μέσα σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης.

Τορέντε για Πρόεδρος

Σκηνοθεσία: Σαντιάγο Σεγούρα

Σενάριο: Σαντιάγο Σεγούρα

Μουσική: Ρόκε Μπάνιος

Πρωταγωνιστούν: Σαντιάγο Σεγούρα, Γκαμπίνο Ντιέγο, Χοσέ Μαρία Ρούμπιο, Κανίτα Μπράβα, Ραμόν Λάνγκα, Ομάρ Μόντες

Διάρκεια: 102 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 2026

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ο Χοσέ Λουίς Τορέντε, ο εμβληματικός αντιήρωας που δημιούργησε ο Σαντιάγκο Σεγκούρα, απόλυτα πεπεισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας, influencers και μια χαοτική προεκλογική εκστρατεία, ο πιο politically incorrect ήρωας της Ισπανίας βάζει στόχο… την εξουσία.

Insidious: Έξω από το Απώτερο

Σκηνοθεσία: Τζέικομπ Τσέις

Σενάριο: Τζέικομπ Τσέις

Μουσική: Τζόζεφ Μπισάρα

Πρωταγωνιστούν: Αμέλια Ιβ, Μπράντον Περέα, Μέιζι Ρίτσαρντσον-Σέλερς, Λιν Σέι

Διάρκεια: 106 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Η Gemma, μία νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Απώτερο, το καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Όταν κάτι δαιμονικό την κυνηγάει, η Gemma διαπιστώνει ότι έχει μία ικανότητα που αλλάζει τα πάντα: δεν επισκέπτεται απλώς το Απώτερο, αλλά μπορεί να φέρει ό,τι ζει μέσα σε αυτό στον πραγματικό κόσμο. Μόλις οι δαίμονες αντιλαμβάνονται τη δύναμή της, ο κόσμος μας γίνεται το παιχνίδι τους.

Ο Λαβύρινθος του Πάνα

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Σενάριο: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Μουσική: Χαβιέρ Ναβαρέτ

Πρωταγωνιστούν: Σερζί Λοπέζ, Μαριμπέλ Βερντού, Ιβάνα Μπαγκέρο, Νταγκ Τζόουνς

Διάρκεια: 119 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, Μεξικό, 2006

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Ισπανία, 1944. Επίσημα, ο εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως μια μικρή ομάδα επαναστατών στα βουνά, βόρεια της Ναβάρα, αντιστέκεται ακόμη στο φρανκικό καθεστώς. Η ονειροπόλα δεκάχρονη Οφέλια μετακομίζει στην περιοχή μαζί με την έγκυο μητέρα της για να γνωρίσει τον νέο πατριό της, τον στρατηγό Βιδάλ, έναν τυραννικό φασίστα αξιωματικό με εντολή να απαλλάξει την περιοχή από τους επαναστάτες. Ο στρατηγός, αυταρχικός και εκφοβιστικός, δεν κάνει καμία προσπάθεια να προσεγγίσει την προγονή του. Το μοναχικό παιδί αναζητά συντροφιά στη Μερσέντες, τη νεαρή μαγείρισσα του στρατού, αλλά ανακαλύπτει έναν παλιό λαβύρινθο που θα την οδηγήσει σε ένα ταξίδι φαντασίας με φύλακα έναν μυθικό Πάνα. Το κορίτσι αρχίζει να βυθίζεται σ’ ένα ονειρικό κόσμο και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ενώ το φασιστικό καθεστώς είναι στο απόγειό του, εκείνη επιλέγει να κρυφτεί στον δικό της μύθο.

Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου

Σκηνοθεσία: Αλαν Τζ. Πακούλα

Σενάριο: Γουίλιαμ Γκόλντμαν

Μουσική: Ντέιβιντ Σάιρ

Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζέισον Ρόμπαρντς, Τζακ Γουόρντεν, Μάρτιν Μπάλσαμ, Χαλ Χόλμπρουκ

Διάρκεια: 138 λεπτά

ΗΠΑ, 1976, Έγχρωμο

Διανομή: ATHENEE

Η υπόθεση

Καλοκαίρι του 1972. Δύο δημοσιογράφοι της Washington Post, ο Μπομπ Γούντγουορντ και ο Καρλ Μπερνστάιν, αναλαμβάνουν να καλύψουν μια φαινομενικά ασήμαντη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Καθώς η έρευνά τους προχωρά, ένα κύκλωμα πολιτικής διαφθοράς αποκαλύπτεται να φτάνει μέχρι τον ίδιο τον Λευκό Οίκο, οδηγώντας τελικά στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον…

Trainspotting

Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ

Σενάριο: Τζον Χοτζ

Μουσική: Άλεν Νταμ

Πρωταγωνιστούν: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Γιούεν Μπρέμνερ, Τζόνι Λι Μίλερ, Κέβιν ΜακΚιντ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Κέλι Μακντόναλντ

Διάρκεια: 93 λεπτά

Μ. Βρετανία

Διανομή: Ριβιέρα

Η υπόθεση

Διάλεξε τη ζωή. Διάλεξε μια δουλειά. Διάλεξε μια καριέρα. Διάλεξε μια οικογένεια… Ο Μαρκ Ρέντον και οι φίλοι του επιλέγουν να γευτούν όλες τις επικίνδυνες ηδονές της παρακμιακής ζωής του Εδιμβούργου μέσα σε πυρετώδεις ρυθμούς και εξοντωτικές εντάσεις. Πού θα τους οδηγήσει αυτή η κούρσα; Σίγουρα όχι στον κήπο της Εδέμ… Ξεκινώντας από έναν ακατανίκητο εθισμό στην ηρωίνη, ο Μαρκ παίζει με τα όρια της προσωπικής του αυτοκαταστροφής, βλέπει τις φιλικές του σχέσεις να τινάζονται στον αέρα, την οικογένειά του να οδεύει στην παράνοια και τις προσπάθειές του να γλιτώσει από τη μοναξιά και τα βάσανα της ζωής να του χαμογελούν ειρωνικά. Ο Μαρκ μπορεί να γλυτώσει από τον εφιάλτη, αλλά δεν βρίσκει και σημαντικά κίνητρα ώστε να διαλέξει τη ζωή…