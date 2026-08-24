Ένα φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμιότυπα από την οικογενειακή του ζωή δημοσίευσε ο Ορφέας Αυγουστίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας τρεις λέξεις για τη λεζάντα: «Καλοκαίρι Αγάπη Γιορτή».

Η ανάρτηση λειτουργεί ως μια μικρή αναδρομή στις πιο σημαντικές στιγμές των τελευταίων μηνών. Σις πρώτες εικόνες του καρουζέλ αποτυπώνονται στιγμιότυπα από την περίοδο της αναμονής, όπου ξεχωρίζει η φουσκωμένη κοιλιά της συζύγου του, Γεωργίας Κρασσά, καθώς και τρυφερές στιγμές με τον πρωτότοκο γιο τους, Αχιλλέα.

Η αυλαία της δημοσίευσης κλείνει με μια ιδιαίτερη λήψη, η οποία αποτελεί και την πρώτη εικόνα του νεογέννητου μωρού. Ο ηθοποιός εμφανίζεται σε μορφή σιλουέτας μπροστά από το μεγάλο παράθυρο του δωματίου την ώρα που δύει ο ήλιος, έχοντας μια πετσέτα ριγμένη στον ώμο του και κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του.

Η έλευση του δεύτερου παιδιού για την οικογένεια πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Τις λεπτομέρειες για τον ερχομό της μικρής έκανε γνωστό το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα μέσα από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αποχώρηση του ζευγαριού τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Με την επιστροφή στο σπίτι, το ζευγάρι ξεκινά πλέον τη νέα του καθημερινότητα ως τετραμελής οικογένεια, με την ανάρτηση του ηθοποιού να συγκεντρώνει από τα πρώτα λεπτά χιλιάδες ευχές από συναδέλφους και διαδικτυακούς φίλους.