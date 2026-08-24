Όλα δείχνουν πως ο Άνταμ Τσέριν θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αλ Ουάχντα για την παραχώρηση του 27χρονου κεντρικού χαφ.

Ο Τσέριν θα μεταβεί αύριο Τρίτη (25/08) στο Αμπου Ντάμπι για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, ενώ οι «πράσινοι» θα βάλουν στο ταμείο τους 3 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Σλοβένος μέσος δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, την προσεχή Πέμπτη (27/08).

Ο 27χρονος κεντρικός μέσος είχε αποκτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη Νυρεμβέργη, αντί περίπου 500.000 ευρώ.

Συνολικά, κατέγραψε 171 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 12 τέρματα και δίνοντας επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του «τριφυλλιού».