Μισός αιώνας συμπληρώνεται, φέτος, από τη στιγμή που ο Άλαν Τζ. Πακούλα παρέδωσε στο παγκόσμιο σινεμά το απόλυτο πολιτικό θρίλερ, «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου». Η ταινία αποτελεί το τρίτο και πιο γνωστό μέρος της «τριλογίας της παράνοιας» του κορυφαίου σκηνοθέτη, μαζί με τα Klute (1971) και The Parallax View (1974).

Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο των Μπομπ Γούντγουορντ και Καρλ Μπερνστάιν (των δύο νεαρών ρεπόρτερ της Washington Post, που ενσαρκώνουν υποδειγματικά οι Ντάστιν Χόφμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ), οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ που οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον το 1974. Η ταινία κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά, το 1976 κι αποτέλεσε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, ακολουθώντας πιστά την ιστορία της έρευνας των δημοσιογράφων της Washington Post που βραβεύτηκε με το Πούλιτζερ.

Το «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» συγκέντρωσε εκείνη τη χρονιά οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ (ανάμεσά τους τα Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη), αλλά κατέκτησε τελικά τέσσερα αγαλματίδια (Β’ Ανδρικού Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου, Ήχου και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης). Το 2010 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των ΗΠΑ ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική ταινία, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) συμπεριέλαβε τους Ρέντφορντ και Χόφμαν στη λίστα με τους μεγαλύτερους ήρωες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Ο Άλαν Τζ. Πάκουλα μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας Γκόρντον Γουίλις (γνωστό και ως «Prince of Darkness» για τη δουλειά του με το φως και τη σκιά), στήνει στο «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» μια σχεδόν ντοκιμαντερίστικη αισθητική, με το ψυχρό φως των γραφείων της Washington Post να λειτουργεί σε αντίθεση με τις σκοτεινές, φορτισμένες με παράνοια σκηνές στο γκαράζ όπου ο Γούντγουορντ συναντά τον πληροφοριοδότη του, «Βαθύ Λαρύγγι» (που μόλις το 2005 αποκαλύφθηκε πως ήταν ο Μαρκ Φελτ, τότε αναπληρωτής διευθυντής του FBI).

Η ηχητική υπόκρουση στηρίζεται στον φυσικό ήχο, με τους χτύπους από τα πλήκτρα των γραφομηχανών, τα τηλεφωνήματα και τους πυκνούς, γρήγορους διαλόγους να δίνουν τον ρυθμό, ενώ οι ερμηνείες των θρυλικών Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν (αλλά και του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέισον Ρόμπαρντς στον ρόλο του αρχισυντάκτη), χτίζουν μια ένταση που παραμένει αμείωτη ακόμα κι όταν ο θεατής γνωρίζει ήδη την έκβαση της ιστορίας.

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή και με 95% στο Rotten Tomatoes, το «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» παραμένει κάτι περισσότερο από ένα καθηλωτικό πολιτικό θρίλερ. Από την εμβληματική οδηγία «ακολούθησε το χρήμα» μέχρι το πώς ο κινηματογράφος μπορεί να μετατρέψει μια επίμονη έρευνα σε έναν ύμνο στην αξία της ελεύθερης, ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, η ταινία αποτελεί σημείο αναφοράς, αφού εξακολουθεί να θέτει το ίδιο απλό και δύσκολο ερώτημα: Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη αλλά χαμηλής αξιοπιστίας, ποιος πραγματικά ελέγχει αυτούς που έχουν τη δύναμη;

Σύνοψη

Καλοκαίρι του 1972. Δύο δημοσιογράφοι της Washington Post, ο Μπομπ Γούντγουορντ και ο Καρλ Μπερνστάιν, αναλαμβάνουν να καλύψουν μια φαινομενικά ασήμαντη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Καθώς η έρευνά τους προχωρά, ένα κύκλωμα πολιτικής διαφθοράς αποκαλύπτεται να φτάνει μέχρι τον ίδιο τον Λευκό Οίκο, οδηγώντας τελικά στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον…

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζέι Πάκουλα

Σενάριο: Γουίλιαμ Γκόλντμαν (βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο των Μπομπ Γούντγουορντ και Καρλ Μπερνστάιν)

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ντάστιν Χόφμαν, Τζέισον Ρόμπαρντς, Τζακ Γουόρντεν, Τζέιν Αλεξάντερ

Φωτογραφία: Γκόρντον Γουίλις

Μουσική: Ντέιβιντ Σάιρ

Έτος παραγωγής: 1976

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 138 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στα θερινά σινεμά στις 20 Αυγούστου από τη Summer Classics