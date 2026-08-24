Στην προώθηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής (Return Hubs) σε τρίτες χώρες και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης επικεντρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον Δανό ομόλογό του, Μόρτεν Μπόντσκοβ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, Ελλάδα και Δανία συμμετέχουν στο core group των ευρωπαϊκών χωρών που προωθούν τη δημιουργία Return Hubs, μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την προετοιμασία της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας και θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου @thanosplevris με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης της Δανίας Morten Bødskov.



Δελτίο Τύπου: https://t.co/Y0n3fwKc6l pic.twitter.com/TASLjFnR7r — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) August 24, 2026

Παράλληλα, συζητήθηκε η σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, καθώς και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, όπως επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για στενότερη συνεργασία με στόχο την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, την ενίσχυση των επιστροφών και την αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Στη συνάντηση συμμετείχε και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.