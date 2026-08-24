Τα έργα που γίνονται στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ανάγκασαν την Super League να αλλάξει την έδρα της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί με γηπεδούχο τον Ηρακλή, ωστόσο τελικά θα πραγματοποιηθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον Αστέρα να είναι ο γηπεδούχος.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Τρίπολη στην πρώτη τους συνάντηση, ενώ το αντίστοιχο παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο.

Παράλληλα σε εκκρεμότητα παραμένει η έδρα της αναμέτρησης της Καλαμάτας με τον Βόλο για την 4η αγωνιστική, με την τελική απόφαση να αναμένεται έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της Super League αναφέρει:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι ο αρχικώς ορισθείς αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ– ASTERAS AKTOR, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα διεξαχθεί στην έδρα της ΠΑΕ ASTERAS AKTOR, στο Γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», με γηπεδούχο την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR και ο αντίστοιχος αγώνας του Β’ Γύρου θα διεξαχθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος για τον ορισμό της έδρας του αγώνα Καλαμάτα-Βόλος στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής έως την Παρασκευή 28/8».