Ο «Λαβύρινθος του Πάνα», η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, επιστρέφει εκεί που του αξίζει: στη μαγεία της μεγάλης οθόνης και στην υποβλητική ατμόσφαιρα των θερινών σινεμά, κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το διαχρονικό αριστούργημα του Μεξικανού σκηνοθέτη επανακυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Weirdwave, στις 20 Αυγούστου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να βυθιστεί ξανά στον σκοτεινό, ποιητικό του κόσμο. Ο Ντελ Τόρο, άλλωστε, δεν δημιούργησε απλώς ένα παραμύθι για ενήλικες, αλλά έναν ζωντανό πίνακα ζωγραφικής, αντλώντας βαθιές κινηματογραφικές επιρροές από τους πίνακες του Φρανθίσκο Γκόγια.

Ο «Λαβύρινθος του Πάνα» είναι και η ταινία που τρόμαξε ακόμη και τον «μετρ του τρόμου» Στίβεν Κινγκ, ενώ έκανε το κοινό του Φεστιβάλ των Καννών να χειροκροτά όρθιο επί 22 λεπτά στο πιο παρατεταμένο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού.

Η υπόθεση

Ισπανία, 1944. Επίσημα, ο εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως μια μικρή ομάδα επαναστατών στα βουνά, βόρεια της Ναβάρα, αντιστέκεται ακόμη στο φρανκικό καθεστώς. Η ονειροπόλα δεκάχρονη Οφέλια μετακομίζει στην περιοχή μαζί με την έγκυο μητέρα της για να γνωρίσει τον νέο πατριό της, τον στρατηγό Βιδάλ, έναν τυραννικό φασίστα αξιωματικό με εντολή να απαλλάξει την περιοχή από τους επαναστάτες.

Ο στρατηγός, αυταρχικός και εκφοβιστικός, δεν κάνει καμία προσπάθεια να προσεγγίσει την προγονή του. Το μοναχικό παιδί αναζητά συντροφιά στη Μερθέντες, τη νεαρή μαγείρισσα του στρατού, αλλά ανακαλύπτει έναν παλιό λαβύρινθο που θα την οδηγήσει σε ένα ταξίδι φαντασίας με φύλακα έναν μυθικό Πάνα. Το κορίτσι αρχίζει να βυθίζεται σ’ ένα ονειρικό κόσμο και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ενώ το φασιστικό καθεστώς είναι στο απόγειό του, εκείνη επιλέγει να κρυφτεί στον δικό της μύθο.

Ήξερες ότι…

Η αλήθεια πίσω από τον τίτλο: Στην πραγματικότητα, ο μυθικός χαρακτήρας που συναντά η Οφηλία δεν είναι ο θεός Πάνας της ελληνικής μυθολογίας. Στον αυθεντικό ισπανικό τίτλο η ταινία ονομάζεται «El Laberinto del Fauno» (Ο Λαβύρινθος του Φαύνου). Οι φαύνοι, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή παράδοση, είναι ουδέτερα πλάσματα που προσωποποιούν τη φύση. Ο Ντελ Τόρο επέλεξε να χρησιμοποιηθεί το όνομα «Πάνας» στις ξένες αγορές (όπως η αγγλόφωνη και η ελληνική), καθώς το κοινό ήταν πιο εξοικειωμένο με αυτόν τον όρο. Ωστόσο, ο ίδιος ο χαρακτήρας δεν αποκαλείται ποτέ «Πάνας» μέσα στο έργο.

Στην πραγματικότητα, ο μυθικός χαρακτήρας που συναντά η Οφηλία δεν είναι ο θεός Πάνας της ελληνικής μυθολογίας. Στον αυθεντικό ισπανικό τίτλο η ταινία ονομάζεται «El Laberinto del Fauno» (Ο Λαβύρινθος του Φαύνου). Οι φαύνοι, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή παράδοση, είναι ουδέτερα πλάσματα που προσωποποιούν τη φύση. Ο Ντελ Τόρο επέλεξε να χρησιμοποιηθεί το όνομα «Πάνας» στις ξένες αγορές (όπως η αγγλόφωνη και η ελληνική), καθώς το κοινό ήταν πιο εξοικειωμένο με αυτόν τον όρο. Ωστόσο, ο ίδιος ο χαρακτήρας δεν αποκαλείται ποτέ «Πάνας» μέσα στο έργο. Πώς γεννήθηκε: Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αποκάλυψε ότι η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως έχει παραδεχτεί, ένιωθε τότε «εντελώς απροστάτευτος» και αναζητούσε ξανά τον ρόλο της αφήγησης και της φαντασίας σε έναν κόσμο γεμάτο φόβο και βία.

Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αποκάλυψε ότι η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως έχει παραδεχτεί, ένιωθε τότε «εντελώς απροστάτευτος» και αναζητούσε ξανά τον ρόλο της αφήγησης και της φαντασίας σε έναν κόσμο γεμάτο φόβο και βία. Τα χαμένα σημειωματάρια στο ταξί: Ο Μεξικανός σκηνοθέτης είναι γνωστός για τα περίτεχνα ημερολόγιά του, στα οποία κρατά λεπτομερείς σημειώσεις και σχεδιάζει με το χέρι τα τέρατα των ταινιών του. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ξέχασε αυτό το πολύτιμο μπλοκ με τα προσχέδια ετών στο πίσω κάθισμα ενός ταξί στο Λονδίνο. Θεωρώντας ότι το πρότζεκτ καταστράφηκε, βρέθηκε σε απόγνωση. Ευτυχώς, για εκείνον ο οδηγός του ταξί εντόπισε το ξενοδοχείο που διέμενε και του επέστρεψε το σημειωματάριο. Ο Ντελ Τόρο εξέλαβε το γεγονός ως θεϊκό σημάδι ότι η ταινία έπρεπε οπωσδήποτε να γυριστεί.

Ο Μεξικανός σκηνοθέτης είναι γνωστός για τα περίτεχνα ημερολόγιά του, στα οποία κρατά λεπτομερείς σημειώσεις και σχεδιάζει με το χέρι τα τέρατα των ταινιών του. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ξέχασε αυτό το πολύτιμο μπλοκ με τα προσχέδια ετών στο πίσω κάθισμα ενός ταξί στο Λονδίνο. Θεωρώντας ότι το πρότζεκτ καταστράφηκε, βρέθηκε σε απόγνωση. Ευτυχώς, για εκείνον ο οδηγός του ταξί εντόπισε το ξενοδοχείο που διέμενε και του επέστρεψε το σημειωματάριο. Ο Ντελ Τόρο εξέλαβε το γεγονός ως θεϊκό σημάδι ότι η ταινία έπρεπε οπωσδήποτε να γυριστεί. Η άρνηση του Χόλιγουντ: Πολλοί Αμερικανοί παραγωγοί προσέγγισαν τον σκηνοθέτη, προσφέροντάς του ακόμα και τον διπλάσιο προϋπολογισμό, με τον όρο όμως η ταινία να γυριστεί στα αγγλικά. Ο δημιουργός αρνήθηκε κατηγορηματικά, καθώς δεν ήθελε να κάνει κανέναν συμβιβασμό στο όραμά του και στην ιστορική αυθεντικότητα του πλαισίου. Μάλιστα, για να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα θα επαρκούσαν για τα εντυπωσιακά εφέ και τα κοστούμια, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο παραιτήθηκε πλήρως από τον μισθό του ως σκηνοθέτης

Ο άνθρωπος πίσω από τα τέρατα: Ο Αμερικανός ηθοποιός Doug Jones, με σπουδές στη μιμική και το physical acting, ενσάρκωσε τόσο τον Φαύνο όσο και το ανατριχιαστικό «Pale Man» (το Χλωμό Πλάσμα με τα μάτια στις παλάμες). Ο Jones ήταν ο μοναδικός Αμερικανός στο πλατό και δεν μιλούσε καθόλου ισπανικά. Έμαθε όλα τα λόγια του φωνητικά, ενώ ταυτόχρονα αποστήθισε και τις ατάκες της Ivana Baquero (Οφηλία) για να ξέρει πότε ακριβώς έπρεπε να αντιδράσει.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Doug Jones, με σπουδές στη μιμική και το physical acting, ενσάρκωσε τόσο τον Φαύνο όσο και το ανατριχιαστικό «Pale Man» (το Χλωμό Πλάσμα με τα μάτια στις παλάμες). Ο Jones ήταν ο μοναδικός Αμερικανός στο πλατό και δεν μιλούσε καθόλου ισπανικά. Έμαθε όλα τα λόγια του φωνητικά, ενώ ταυτόχρονα αποστήθισε και τις ατάκες της Ivana Baquero (Οφηλία) για να ξέρει πότε ακριβώς έπρεπε να αντιδράσει. Η απίστευτη μεταμόρφωση: Η αλήθεια είναι πως η μεταμόρφωση του Jones είναι απλώς συγκλονιστική, όμως, για να πετύχουν αυτό το τέλειο αποτέλεσμα, απαιτούνταν καθημερινά 5 ώρες προετοιμασίας για την τοποθέτηση του μακιγιάζ και των προσθετικών μελών.

Η αλήθεια είναι πως η μεταμόρφωση του Jones είναι απλώς συγκλονιστική, όμως, για να πετύχουν αυτό το τέλειο αποτέλεσμα, απαιτούνταν καθημερινά 5 ώρες προετοιμασίας για την τοποθέτηση του μακιγιάζ και των προσθετικών μελών. Όταν τρόμαξε ο Στίβεν Κινγκ: Ο «μετρ του τρόμου» είδε την ταινία σε μια ιδιωτική προβολή, παρέα με τον Ντελ Τόρο. Κατά τη διάρκεια της περιβόητης σκηνής της καταδίωξης από τον Pale Man, ο Στίβεν Κινγκ άρχισε να ανακατεύεται νευρικά στο κάθισμά του από τον τρόμο του. Ο Μεξικανός σκηνοθέτης δήλωσε αργότερα ότι η αντίδραση του Κινγκ ήταν για εκείνον σαν είχε μόλις κερδίσει το Όσκαρ.

Ο «μετρ του τρόμου» είδε την ταινία σε μια ιδιωτική προβολή, παρέα με τον Ντελ Τόρο. Κατά τη διάρκεια της περιβόητης σκηνής της καταδίωξης από τον Pale Man, ο Στίβεν Κινγκ άρχισε να ανακατεύεται νευρικά στο κάθισμά του από τον τρόμο του. Ο Μεξικανός σκηνοθέτης δήλωσε αργότερα ότι η αντίδραση του Κινγκ ήταν για εκείνον σαν είχε μόλις κερδίσει το Όσκαρ. Προσωπική επιμέλεια στους υπότιτλους: Έχοντας απογοητευτεί οικτρά από τις μεταφράσεις προηγούμενων ταινιών του, ο Ντελ Τόρο αποφάσισε να γράψει ο ίδιος τους αγγλικούς υπότιτλους της ταινίας. Δεν έκανε μια απλή, κατά λέξη μετάφραση, αλλά προσάρμοσε τους διαλόγους με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται αυτούσια τα συναισθήματα, ο λυρισμός και το σκοτεινό ύφος του ισπανικού κειμένου.

Έχοντας απογοητευτεί οικτρά από τις μεταφράσεις προηγούμενων ταινιών του, ο Ντελ Τόρο αποφάσισε να γράψει ο ίδιος τους αγγλικούς υπότιτλους της ταινίας. Δεν έκανε μια απλή, κατά λέξη μετάφραση, αλλά προσάρμοσε τους διαλόγους με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται αυτούσια τα συναισθήματα, ο λυρισμός και το σκοτεινό ύφος του ισπανικού κειμένου. Η ταινία είχε τιμηθεί με τρία Όσκαρ (Φωτογραφίας, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Μακιγιάζ) και οκτώ βραβεία Γκόγια.

Ο Λαβύρινθος του Πάνα (El laberinto del fauno)

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Σενάριο: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ηθοποιοί: Σέρζι Λόπεζ, Μαριμπέλ Βερντού, Ιβάνα Μπακέρο, Αριάντνα Τζιλ, Νταγκ Τζόουνς

Διάρκεια: 118′

Ισπανία-Μεξικό, 2006

Κυκλοφορεί στις 20 Αυγούστου από τη Weirdwave