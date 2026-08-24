Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιόακιμ Μέλε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Δανία, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και πλέον να απομένει η απάντηση της Βόλφσμπουργκ.

Όπως αναφέρουν στην Σκανδιναβική χώρα, ο 29χρονος διεθνής μπακ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στη Γερμανική ομάδα για την απόκτησή του.

Πλέον, όλα βρίσκονται στα χέρια της Βόλφσμπουργκ, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή την προσφορά του Ολυμπιακού και θα επιτρέψει στον Μάλε να αποχωρήσει.

Ο Μέλε αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ από το 2023, έχοντας προηγουμένως φορέσει τη φανέλα της Αταλάντα, ενώ έχει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και με την Εθνική Δανίας.

Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ την περσινή σεζόν είχε 16 συμμετοχές στη Bundesliga, με 1 γκολ και 2 ασίστ.

Πρόταση για τον Άρθουρ της Παλμέιρας

Την ίδια ώρα όπως αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Παλμέιρας για την απόκτηση του αριστερού μπακ Άρθουρ Γκάμπριελ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, με την πρόταση να προβλέπει την καταβολή έξι εκατομμυρίων ευρώ άμεσα και ακόμη τριών εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο, όταν και θα μπορούσε ο παίκτης να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας συνδέεται με την επιθυμία της Παλμέιρας να διατηρήσει τον Άρθουρ μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων τον Δεκέμβριο. Η πρώτη πρόταση των Πειραιωτών απορρίφθηκε, ωστόσο ο Ολυμπιακός αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά.

Ο Άρθουρ Γκαμπριέλ Σαντάνα Μαρσελίνο, γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2005 στο Σάο Πάολο και αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες της Παλμέιρας, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 ανήκει στην πρώτη ομάδα. Με την πρώτη ομάδα έχει συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και μία ασίστ.