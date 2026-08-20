Ο πατέρας του 23χρονου επιθετικού, Αρμάντζο Γκονζάλες, μιλώντας στο Μεξικό επιβεβαίωσε το deal με την Τσίβας και εξήγησε τους λόγους που ο γιος του επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα.

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ. Η Τσίβας είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση, μεγάλη κληρονομιά, οπαδούς παντού, ένας υποδειγματικός σύλλογος. Έπρεπε λοιπόν να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για να φύγει ο γιος μου. Και ο Αρμάντο, σε αυτή την περίπτωση, είδε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είπε το “ναι” επειδή τον θέλει ο Ολυμπιακός, τον θέλουν πολύ. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση και είναι υπέροχο που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση».

🚨🇬🇷 NEW: Hormiga’s father confirms he’s heading to Greece to play for Olympiacos. ✈️



“It is a big club that normally plays Champions League. Going there means being on Europe’s biggest stage. They’ll see more of Armando there than if he stays here.” ❤️👏🏼 pic.twitter.com/j1wsdm71aK — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 20, 2026

Την Παρασκευή αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.