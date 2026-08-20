Η Μυριέλλα Κουρεντή μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία γύρω από την πίστη της, μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκάλυψε πως πριν από τρία χρόνια περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη και σκοτεινή περίοδο και αισθανόταν την ανάγκη να βρει έναν πνευματικό άνθρωπο που θα μπορούσε να την καθοδηγήσει. Για περίπου έναν μήνα, όπως είπε, προσευχόταν κάθε βράδυ στην Παναγία ζητώντας βοήθεια.

Λίγο αργότερα, δύο άνθρωποι από το περιβάλλον της, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, της πρότειναν τον ίδιο ιερομόναχο. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος πνευματικός βρισκόταν πολύ κοντά στο σπίτι της. Για τη Μυριέλλα Κουρεντή, αυτή η σύμπτωση αποτέλεσε μια πολύ δυνατή εμπειρία, την οποία εξέλαβε ως απάντηση στις προσευχές της.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε χωρίς να ξέρω γιατί, τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα με την Παναγιά, τη μανούλα μας. Οπότε αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο να πηγαίνω να εξομολογούμαι, αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον. Κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού. Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά και μάλιστα της ζήτησα να μη με κοροϊδέψει ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι. Και μου λέει “γιατί δεν πας στον δικό μου, που είναι δίπλα στο σπίτι σου;”. Της λέω “ορίστε;”. Μου λέει: “Ναι, τον λένε έτσι, είναι ιερομόναχος από το Άγιο Όρος, πνευματικός γέροντάς του ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός», σημείωσε στο βίντεό της η Μυριέλλα Κουρεντή.

«Πάω σπίτι μου και λέω στη μαμά μου “βρήκα πνευματικό” και μου λέει “περίμενε, σου βρήκα εγώ”. Και λέω: “Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Και μου λέει: “Και εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Τη ρώτησα πώς τον λένε και μου είπε τον ίδιο. Της τον πρότεινε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που έχω να τον δω πολλά χρόνια και τον είδε η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Μαρκέλλα με τον Γιώργο. Οπότε μου την έστειλε την απάντηση η Παναγιά και μάλιστα ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια του βίντεο της φανερά συγκινημένη, η Μυριέλλα Κουρεντή τόνισε: «Θυμάμαι να πηγαίνω πρώτη φορά και να χτυπάει η καρδιά μου πολύ δυνατά. Μπήκα να εξομολογηθώ στις 11 το βράδυ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη στιχομυθία που είχα με τον Γέροντά μου, που με ρώτησε πώς με λένε. Του είπα το όνομά μου και με ρώτησε πότε γιορτάζω. Του είπα ότι η γιαγιά μου το γιόρταζε τον Δεκαπενταύγουστο με την Παναγία, αλλά δεν υπάρχει Αγία Μυριέλλα. Με κοίταξε και μου είπε “Ωραία, καιρός να κάνουμε”. Εμένα. Να εννοεί εμένα, την πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή η ατάκα μου άλλαξε τη ζωή. Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου άρχισα να αποκτώ πρότυπα, μέχρι τώρα δεν είχα. Πηγαίντε να εξομολογηθείτε, αυτό έχω να πω».