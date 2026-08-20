Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με την υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, το χωριό Χρυσομηλιά στα Μετέωρα αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξαίρεση. Το ορεινό χωριό, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, διατηρεί έναν αξιοσημείωτο αριθμό μόνιμων κατοίκων, καθώς σήμερα ζουν εκεί περίπου 500 άνθρωποι.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τις οικογένειες και τα παιδιά. Περίπου το 70% των οικογενειών είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες, ενώ στο τοπικό τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν περίπου 40 μαθητές.

Μάλιστα, μόνο το 2024 καταγράφηκαν έξι νέες γεννήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας τη Χρυσομηλιά σε μια ξεχωριστή περίπτωση στην Ελλάδα της υπογεννητικότητας.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσομηλιάς, Νίκος Στεφόπουλος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», δήλωσε: «Ίσως είναι από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που παραμένουν ζωντανά. Παραμένουν οικογένειες στο χωριό, ζουν εκεί και σχεδόν περίπου το 70% είναι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική περιφέρεια είναι το δημογραφικό. Στα χωριά μας το βλέπουμε καθημερινά. Αν φύγουν οι νέες οικογένειες, αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν σχολεία, αδειάζουν και οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στις πόλεις, τότε σιγά σιγά αδειάζει και ολόκληρο το χωριό. Είμαστε περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι. Υπάρχει δημοτικό σχολείο, υπάρχει τετραθέσιο σχολείο με συνολικά σαράντα παιδιά».

«Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα διότι το χωριό μας είναι ένα ορεινό χωριό. Είναι σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, 50 χιλιόμετρα απόσταση από Τρίκαλα και 30 από Καλαμπάκα. Υπάρχουν προβλήματα που βεβαίως δεν μπορούμε και να κρύψουμε. Υπάρχουν ανάγκες στις υποδομές, στους δρόμους, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην καθημερινότητα των κατοίκων και γενικότερα στα ζητήματα θα έλεγα για έναν κάτοικο της πόλης που μπορεί να φαίνονται μακρινά, αλλά για ένα ορεινό είναι καθοριστικά. Αλλά έχουμε να πούμε και έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις και από τον δήμο Μετεώρων και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και γενικότερα από την πολιτεία. Αν έχετε δει, θα, θα γίνει ένα νέο, ένα νέο γήπεδο στο χωριό μας. Εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 2024. Μιλάμε για ένα στάδιο που θα μπορεί να φιλοξενεί και ομάδες για να έρθουν να κάνουν και την προετοιμασία τους πριν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Υπάρχει και -το σημαντικότερο για εμάς- ένα ιατρείο το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως κτιριακά. Αναμένουμε και επιχειρησιακά. Είναι από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο Νίκος Στεφόπουλος: «Ένα κύριο ζήτημα που είναι για εμάς και γενικότερα για τον ορεινό όγκο είναι, είναι οι κτηνοτρόφοι. Γιατί στο δικό μας το χωριό, κυρίως οι κάτοικοι, οι περισσότεροι κάτοικοι είναι κτηνοτρόφοι. Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους, γιατί σε εμάς, στην περιοχή μας υπάρχουν 12 νέοι κτηνοτρόφοι. Αυτό σημαίνει και 12 νέες σταβλικές εγκαταστάσεις, που ζουν μόνιμα στο χωριό. Δεν είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Και τι ζητάμε; Βέβαια, έχουμε κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο, τον δήμαρχο Μετεώρων, εισηγήσεις προς το κράτος για να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας. Δηλαδή να πάνε με ασφάλεια οι κτηνοτρόφοι στις δουλειές τους».