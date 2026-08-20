Οι θεραπείες CAR-T έχουν αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση ορισμένων καρκίνων του αίματος. Για κάποιους ασθενείς με προχωρημένα:

λεμφώματα,

λευχαιμίες ή

πολλαπλό μυέλωμα,

κύτταρα του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να τροποποιηθούν γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στον όγκο.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα κύτταρα είναι, κυριολεκτικά, ζωντανό φάρμακο και το να φτάσουν στον ασθενή σε καλή κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολο από το να μεταφερθεί ένα κουτί φαρμάκων.

Όμως, ερευνητές του MIT ανέπτυξαν μια νέα τεχνική κρυοσυντήρησης που χρησιμοποιεί φυσικά σάκχαρα ως «αντιψυκτικά», μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για το συμβατικό κρυοπροστατευτικό DMSO. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο Trends in Biotechnology και παρουσιάστηκε στις 19 Αυγούστου 2026 από το MIT News.

Γιατί η μεταφορά των CAR-T είναι τόσο δύσκολη

Στις περισσότερες εγκεκριμένες CAR-T θεραπείες, τα Τ λεμφοκύτταρα συλλέγονται από το αίμα του ίδιου του ασθενούς, τροποποιούνται ώστε να εκφράζουν έναν χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου – CAR, πολλαπλασιάζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια κύτταρα και τελικά επιστρέφουν στον ασθενή με έγχυση. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 3 έως 5 εβδομάδες, σύμφωνα με το National Cancer Institute.

Οι θεραπείες αυτές είναι πλέον εγκεκριμένες για διάφορες αιματολογικές κακοήθειες, όπως ορισμένες μορφές οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, λεμφωμάτων και πολλαπλού μυελώματος. Ο FDA διατηρεί τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MIT, μόνο περίπου 5% των αμερικανικών νοσοκομείων έχουν σήμερα τη δυνατότητα να παράγουν και να χορηγούν CAR-T κύτταρα, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να κατασκευάζονται συχνά σε κεντρικές εγκαταστάσεις, να καταψύχονται και να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.

Το πρόβλημα με το DMSO

Η κατάψυξη ζωντανών κυττάρων είναι επικίνδυνη επειδή οι κρύσταλλοι πάγου μπορούν να τραυματίσουν τις κυτταρικές μεμβράνες. Για την προστασία τους χρησιμοποιείται συνήθως διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), ένα αποτελεσματικό κρυοπροστατευτικό που περιορίζει τον σχηματισμό πάγου.

Όμως υπάρχει τίμημα: στη διαδικασία που περιγράφει η ομάδα του MIT, το DMSO πρέπει να αφαιρείται πριν από τη χορήγηση και αυτή η πρόσθετη επεξεργασία μπορεί να επιβαρύνει τα κύτταρα και να μειώσει τον αριθμό εκείνων που παραμένουν βιώσιμα. Παράλληλα, δεν διαθέτουν όλα τα νοσοκομεία τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τέτοιους χειρισμούς. Εκεί ακριβώς προσπάθησε να παρέμβει η νέα τεχνική.

Τρεαλόζη και σακχαρόζη αντί για μεγάλες ποσότητες χημικού συντηρητικού

Η ομάδα χρησιμοποίησε δύο γνωστά σάκχαρα: τρεαλόζη και σακχαρόζη. Τα μόρια αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία πρωτεϊνών από αποδιάταξη και να περιορίσουν τον σχηματισμό κρυστάλλων πάγου. Παρόμοιοι φυσικοί μηχανισμοί ψυχροπροστασίας εμφανίζονται και σε οργανισμούς που επιβιώνουν σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Το δύσκολο σημείο είναι ότι τα σάκχαρα δεν εισέρχονται εύκολα στα κύτταρα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γι’ αυτό ηλεκτροδιάτρηση (electroporation): ένα σύντομο ηλεκτρικό ερέθισμα δημιουργεί προσωρινά μικροσκοπικούς πόρους στην κυτταρική μεμβράνη, επιτρέποντας στην τρεαλόζη και στη σακχαρόζη να περάσουν στο εσωτερικό.

Η νέα μέθοδος δεν μηδένισε εντελώς το DMSO, αλλά μείωσε την ποσότητά του σε επίπεδο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να καταστήσει περιττό το στάδιο αφαίρεσής του πριν από τη χορήγηση.

«Απόψυξη και έγχυση» αντί για επιπλέον επεξεργασία

Η Ana Jaklenec, κύρια ερευνήτρια στο Koch Institute for Integrative Cancer Research του MIT και μία από τους επικεφαλής της μελέτης, περιγράφει τον στόχο με ιδιαίτερα απλό τρόπο: «Με αυτήν την προσέγγιση, θεωρητικά θα μπορούσατε απλώς να αποψύξετε τα κύτταρα και μετά να τα εγχύσετε, χωρίς επιπλέον στάδια επεξεργασίας».

Η ομάδα θεωρεί ότι μια τέτοια απλοποίηση θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερα αντικαρκινικά κέντρα να χορηγούν CAR-T θεραπεία, εφόσον η τεχνολογία αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική και στους ανθρώπους.

Περισσότερα κύτταρα επέζησαν από την κατάψυξη

Οι ερευνητές δοκίμασαν τη μέθοδο τόσο σε CAR-T κύτταρα όσο και σε μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα. Και στις δύο περιπτώσεις, μεγαλύτερο ποσοστό κυττάρων παρέμεινε βιώσιμο μετά την κατάψυξη και την απόψυξη όταν τα σάκχαρα χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά κρυοπροστατευτικά, σε σύγκριση με τη συμβατική προσέγγιση DMSO.

Η σημασία αυτού του ευρήματος είναι μεγάλη: σε μια κυτταρική θεραπεία δεν έχει σημασία απλώς να φτάσει το δείγμα στο νοσοκομείο. Πρέπει να φτάσει με αρκετά ζωντανά και λειτουργικά κύτταρα.

Το πραγματικό τεστ έγινε σε ποντίκια

Η ομάδα προχώρησε στη συνέχεια σε μοντέλα λεμφώματος και γλοιοβλαστώματος σε ποντίκια. Τα αποψυγμένα CAR-T κύτταρα που είχαν διατηρηθεί με τη νέα μέθοδο παρέμειναν λειτουργικά και χρησιμοποιήθηκαν για θεραπεία των όγκων. Σύμφωνα με το MIT, τα ζώα που έλαβαν τα κύτταρα που είχαν συντηρηθεί με τη νέα στρατηγική εμφάνισαν υψηλότερη επιβίωση από εκείνα που έλαβαν κύτταρα διατηρημένα με τη συμβατική μέθοδο DMSO.

Εδώ, όμως, βρίσκεται και το σημαντικότερο όριο της μελέτης: τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί σε ασθενείς.

Και το γλοιοβλάστωμα ειδικά παραμένει πειραματικό πεδίο για τις CAR-T θεραπείες. Το NCI επισημαίνει ότι, παρά την επιτυχία των CAR-T στους καρκίνους του αίματος, η εφαρμογή τους στους συμπαγείς όγκους παραμένει πολύ δυσκολότερη, λόγω προβλημάτων όπως η ετερογένεια των όγκων και το ανοσοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον.

Από το εργαστήριο στο νοσοκομείο υπάρχει ακόμη δρόμος

Οι ερευνητές θέλουν τώρα να συνεργαστούν με νοσοκομεία για να εξετάσουν αν η τεχνική μπορεί να ενσωματωθεί στην πραγματική αλυσίδα παραγωγής, μεταφοράς και απόψυξης των CAR-T κυττάρων.

Αν η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα επιβεβαιωθούν, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι μια μικρή κλινική μελέτη σε ασθενείς.

Η ανάγκη για αυστηρή αξιολόγηση είναι αυτονόητη. Οι CAR-T είναι εξαιρετικά σύνθετες θεραπείες, με ειδικές απαιτήσεις παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Ο FDA διαθέτει ειδική κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη CAR-T προϊόντων, ακριβώς επειδή η ασφάλεια και η λειτουργία ενός ζωντανού κυτταρικού προϊόντος εξαρτώνται από κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Μια μικρή αλλαγή που μπορεί να έχει μεγάλη πρακτική σημασία

Η νέα τεχνική δεν δημιουργεί μια νέα CAR-T θεραπεία και δεν κάνει τη θεραπεία φθηνή ή απλή από τη μια μέρα στην άλλη.

Αν όμως αποδειχθεί ότι επιτρέπει στα κύτταρα να καταψύχονται, να ταξιδεύουν και να αποψύχονται με λιγότερα στάδια επεξεργασίας και με μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μπορεί να αφαιρέσει ένα σημαντικό εμπόδιο από την εφοδιαστική αλυσίδα αυτών των θεραπειών.

Ο Vijay G. Sankaran, καθηγητής Παιδιατρικής στο Boston Children’s Hospital και Harvard Medical School, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε την προσέγγιση πολλά υποσχόμενη, τονίζοντας όμως ότι απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση σε πραγματικές κλινικές συνθήκες. Και ίσως εκεί βρίσκεται η πραγματική αξία της ανακάλυψης.

Στις κυτταρικές θεραπείες, η επόμενη μεγάλη πρόοδος δεν χρειάζεται πάντα να είναι ένα νέο γονίδιο ή ένας νέος αντικαρκινικός στόχος.

Μπορεί να είναι απλώς ένας καλύτερος τρόπος να κρατήσουμε τα θεραπευτικά κύτταρα ζωντανά μέχρι να φτάσουν στον άνθρωπο που τα χρειάζεται.