Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη ζωή των ενεργών μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία.

Η επιστροφή τους, πάντως, δεν σημαίνει αποκατάσταση του παλιού τους ρόλου, όπως τονίζεται στους New York Times. Ο Χάρι και η Μέγκαν θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς σκοπεύουν να εγκατασταθούν.

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία και ο γάμος τους, το 2018, είχε παρουσιαστεί ως σύμβολο μιας πιο σύγχρονης και ανοιχτής βρετανικής μοναρχίας. Η Μέγκαν Μαρκλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, διαζευγμένη και με δημόσια παρουσία γύρω από κοινωνικά ζητήματα, έμοιαζε να φέρνει έναν διαφορετικό αέρα στο Παλάτι.

Σύντομα, όμως, η εικόνα άλλαξε. Η έντονη δημοσιότητα, η πίεση από τον βρετανικό Τύπο και οι εντάσεις στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας άρχισαν να βαραίνουν τη ζωή του ζευγαριού. Τον Μάιο του 2019 γεννήθηκε στο Λονδίνο ο γιος τους, πρίγκιπας Άρτσι, ενώ τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς η οικογένεια επέλεξε να μείνει μακριά από τη Βρετανία, περνώντας τις γιορτές ιδιωτικά στον Καναδά.

Τον Ιανουάριο του 2020 ήρθε η ανακοίνωση που άλλαξε τα πάντα. Ο Χάρι και η Μέγκαν δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να «κάνουν ένα βήμα πίσω» ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να στηρίζουν τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Η ανακοίνωση, που δεν είχε προηγουμένως εγκριθεί από τη βασίλισσα, προκάλεσε κρίση στο Παλάτι και γρήγορα έγινε γνωστή διεθνώς ως «Megxit».

Ακολούθησε συμφωνία σύμφωνα με την οποία το ζευγάρι σταμάτησε να χρησιμοποιεί τους ανώτερους βασιλικούς τίτλους του στην καθημερινή του δραστηριότητα, έχασε την κρατική χρηματοδότηση και δεσμεύτηκε να επιστρέψει τα χρήματα των φορολογουμένων που είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση της κατοικίας του στο Ουίνδσορ. Τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποίησαν την τελευταία επίσημη εμφάνισή τους ως εργαζόμενα μέλη του Οίκου των Ουίνδσορ.

Από την Καλιφόρνια στη σταδιακή επαναπροσέγγιση με το Παλάτι

Η νέα ζωή του Χάρι και της Μέγκαν οργανώθηκε στην Καλιφόρνια. Τον Σεπτέμβριο του 2020 ανακοίνωσαν τη δημιουργία εταιρείας παραγωγής, η οποία αργότερα ονομάστηκε Archewell Productions, και υπέγραψαν πολυετή συμφωνία με το Netflix για ντοκιμαντέρ, σειρές, ταινίες και παιδικά προγράμματα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 το Παλάτι ξεκαθάρισε οριστικά ότι το ζευγάρι δεν θα επέστρεφε ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας. Έναν μήνα αργότερα, η συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Η Μέγκαν μίλησε για τη σοβαρή ψυχολογική πίεση που είχε βιώσει, ενώ το ζευγάρι έθεσε δημόσια ζητήματα φυλής, προνομίων και συμπεριφοράς στο εσωτερικό του βασιλικού περιβάλλοντος.

Τον Ιούνιο του 2021 γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το δεύτερο παιδί τους, η πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι επέστρεψε μαζί στη Βρετανία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 βρέθηκαν ξανά στη χώρα για την κηδεία της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τη σύζυγό του, Κέιτ, βρίσκονταν διαρκώς στο επίκεντρο.

Τον Δεκέμβριο του 2022 προβλήθηκε η σειρά ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 ο Χάρι κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare», αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τις συγκρούσεις και τις δυσκολίες στις σχέσεις του με μέλη της οικογένειάς του.

Τον Μάιο του 2023 ο Χάρι ταξίδεψε μόνος στη Βρετανία για τη στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου Γ΄, και αναχώρησε λίγο μετά την τελετή. Η Μέγκαν παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα επόμενα χρόνια το ζευγάρι συνέχισε να αναπτύσσει τις επιχειρηματικές και τηλεοπτικές του δραστηριότητες. Το 2025 η Μέγκαν παρουσίασε στο Netflix το lifestyle πρόγραμμα «With Love, Meghan», ενώ η εταιρεία παραγωγής των Σάσεξ υπέγραψε νέα συμφωνία με την πλατφόρμα.

Το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο, εμφανίστηκε η πρώτη σαφής ένδειξη ότι οι σχέσεις με το Παλάτι μπορεί να περνούσαν σε νέα φάση. Τον Ιούλιο, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα, σε μια επαφή που ερμηνεύτηκε ως σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στον Χάρι και τον πατέρα του.

Έναν μήνα αργότερα έγινε γνωστό ότι η οικογένεια σχεδιάζει να μετακομίσει ξανά στη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ενημερωθεί για την απόφαση, χωρίς όμως το ζήτημα να έχει συζητηθεί κατά την προηγούμενη επίσκεψη του ζευγαριού.

Η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν κλείνει, τουλάχιστον συμβολικά, έναν κύκλο που άνοιξε με τη θεαματική αποχώρησή τους το 2020. Δεν πρόκειται για επιστροφή στην παλιά βασιλική ζωή ούτε για επανένταξη στα επίσημα καθήκοντα του Παλατιού. Είναι, όμως, μια σημαντική αλλαγή για ένα ζευγάρι που πέρασε τα τελευταία χρόνια χτίζοντας τη ζωή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κρατώντας μεγάλη απόσταση από τη βρετανική μοναρχία.