Η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Facebook πριν από λίγες ημέρες η Ελένη Ράντου από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα, στην οποία ποζάρει με μπικίνι, έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε πλήθος σχολίων.

Η γνωστή ηθοποιός, βλέποντας τη συζήτηση που δημιουργήθηκε γύρω από την εμφάνισή της, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον ηλικιακό ρατσισμό και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν την εικόνα μιας γυναίκας μετά τα 50.

Η Ελένη Ράντου χαρακτήρισε ουσιαστικά την αντίδραση στη φωτογραφία της ένα άτυπο «κοινωνικό πείραμα», επισημαίνοντας ότι ακόμη και το 2026 η εμφάνιση μιας 62χρονης γυναίκας με μαγιό μπορεί να γίνεται αντικείμενο έντονης κριτικής και σχολιασμού.

Όπως ανέφερε, της προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εξακολουθεί να θεωρείται πως μια γυναίκα φορά μπικίνι για να προσελκύσει τα ανδρικά βλέμματα, ενώ σπάνια εξετάζεται η απλούστερη εκδοχή ότι μπορεί να το επιλέγει επειδή αισθάνεται άνετα και επειδή αυτό θέλει η ίδια.

Με χιούμορ αλλά και σαφή διάθεση να στείλει το δικό της μήνυμα, κάλεσε τις γυναίκες κάθε ηλικίας να φορούν ό,τι τις βολεύει και να μην επηρεάζονται από τα σχόλια των άλλων.

Η απάντηση της Ελένης Ράντου

Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου ’ρχονται γέλια!

2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ’60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση. Να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!

Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε.