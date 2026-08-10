Μία υπόθεση θρίλερ ερευνούν οι Αρχές από το Σάββατο στον Λυκαβηττό, όπου βρέθηκε η σορός μιας γυναίκας. Πρόκειται μάλιστα για τη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες από την περιοχή της Κυψέλης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε έξω από σπηλιά στον Λυκαβηττό, σε κοντινή απόσταση από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Το Σάββατο το μεσημέρι ένας περαστικός, εντόπισε τη σορό καθώς περνούσε από το σημείο.

Και οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η σορός αυτή είναι σε προχωρημένη σήψη. Μάλιστα, κατά την ιατροδικαστική εξέταση έγινε γνωστό πως πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός της φέρεται να προήλθε μιάμιση, δύο ημέρες πριν τον εντοπισμό της, δηλαδή την Πέμπτη, ενώ ως αιτία φαίνεται πως ήταν η πτώση από ύψος. Και αυτό μάλιστα ενισχύεται από το σενάριο ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε κάταγμα στο χέρι. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που συνεχίζεται.

«Κλειδί» αναμένεται να είναι και η νεκροψία-νεκροτομή, που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της 57χρονης.