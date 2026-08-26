Ο Μπιλ Γκέιτς, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σοβαρή απειλή για τις θέσεις εργασίας και την ανθρώπινη ζωή και ότι η επείγουσα αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών πρέπει να αποτελεί «την κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου».

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «The New York Times» την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Γκέιτς δήλωσε ότι ο κλάδος της τεχνολογίας υποβαθμίζει εν γνώσει του αυτές τις απειλές, επειδή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα.

«Στον ιδιωτικό τους κύκλο, οι άνθρωποι που κατανοούν πόσο καλή είναι αυτή η τεχνολογία και πόσο καλύτερη γίνεται, ανησυχούν πολύ», είπε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γκέιτς, ελάχιστα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας είναι πρόθυμα να το παραδεχτούν δημοσίως. «Τώρα λένε ο ένας στον άλλο: “Έι, φίλε, μην το λες αυτό. Είναι κακό για εμάς – το επόμενο τρισεκατομμύριο δολάρια που προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε”».

Την Τετάρτη, ο κ. Γκέιτς δημοσίευσε ένα δοκίμιο σχεδόν 6.000 λέξεων στον προσωπικό του ιστότοπο, στο οποίο εκθέτει τις ανησυχίες του σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει λύσεις, όπως νέους φόρους και απαγορεύσεις. Είπε ότι τον ώθησε να μιλήσει τώρα το γεγονός ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες του και επειδή ο κλάδος είχε αγνοήσει ορόσημα της τεχνολογίας -όπως το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να δημιουργήσει συνταγές για βιολογικά όπλα-, τα οποία κάποτε είχε δηλώσει ότι θα δικαιολογούσαν μεγαλύτερη προσοχή.

«Απλώς προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα και ελπίζουν ότι τα θετικά θα υπερτερήσουν των αρνητικών», είπε.

Ο 70χρονος Γκέιτς είναι μία ακόμα διακεκριμένη προσωπικότητα του τεχνολογικού κλάδου που επισημαίνει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που ο κλάδος ξοδεύει τρισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων και οι νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές στην ιστορία, όπως γράφουν οι New York Times.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται, καθώς ο δισεκατομμυριούχος βγαίνει από μια παρατεταμένη περίοδο σκανδάλων. Στις αρχές του έτους, η δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του σεξουαλικού παραβάτη, Τζέφρι Έπστιν, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις επαφές του κ. Γκέιτς μαζί του.

Ο κ. Γκέιτς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη τον Φεβρουάριο και κατέθεσε για έξι ώρες τον Ιούνιο ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι αποκαλύψεις για την απιστία του, σε συνδυασμό με το διαζύγιό του το 2021, έχουν επίσης βλάψει σοβαρά τη φήμη του. Αναγνώρισε ότι όλα αυτά ήταν «λάθη» δικά του.

Φαίνεται πιο πρόθυμος να επιστρέψει στο προσκήνιο, αφού απάντησε σε κάθε ερώτηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι έκανα, τι δεν έκανα και ότι μαθαίνω όταν κάνω λάθη», δήλωσε.

Ο κ. Γκέιτς παραδέχτηκε ότι μπορεί επίσης να είναι ένας ατελής αγγελιοφόρος απλώς λόγω του τεράστιου πλούτου του και του ιστορικού του ως «επιθετικού» διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft. Σε μια ιστορική ομοσπονδιακή υπόθεση, διαπιστώθηκε το 2000 ότι η Microsoft είχε καταχραστεί επανειλημμένα το μονοπώλιό της κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Γκέιτς αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2020.

Αν και ο κ. Γκέιτς απέφυγε να επικρίνει ονομαστικά τη Microsoft ή άλλες εταιρείες, υποστήριξε ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να ασχοληθεί με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι άνθρωπος της τεχνολογίας και γνώστης του κλάδου, ο οποίος δεν καθοδηγείται πλέον από τα κίνητρα του κέρδους που συνεπάγεται η διοίκηση μιας εταιρείας, ενώ έχει αφιερώσει δεκαετίες στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος.

«Η ειρωνεία του ότι “ένας λάτρης της καινοτομίας φοβάται και λέει ότι δεν είμαστε έτοιμοι και ότι ξεπερνάμε τα όρια”, ίσως είναι ακόμη πιο οδυνηρή», είπε.

Ο κ. Γκέιτς ανέφερε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις τον είχαν πραγματικά καταπλήξει τρεις φορές: Το 1980, όταν είδε για πρώτη φορά ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη, το οποίο οδήγησε στον σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή. Το 2022, όταν οι ηγέτες της OpenAI επισκέφθηκαν το σπίτι του για να του παρουσιάσουν αυτό που σύντομα θα γινόταν το ChatGPT. Και φέτος, όταν εξέτασε προσεκτικά τις εξελίξεις που επιτυγχάνει το Claude Code, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Φόβος για τις θέσεις εργασίας

Οι τεχνολογικές καινοτομίες στο παρελθόν δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες κατάργησαν, είπε ο κ. Γκέιτς. Ωστόσο, δεν πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί και πάλι αυτή τη φορά, όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του κλάδου.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι «εντελώς, απολύτως, πλήρως, ολοκληρωτικά διαφορετική», είπε. Αναγνώρισε ότι αυτή η μη δημοφιλής άποψη (στους τεχνολογικούς κύκλους) ήταν «μια τρομερή δήλωση, και στοιχηματίζω όλα όσα ξέρω — τα πάντα — λέγοντας: “Πλάκα κάνετε;”»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αν δεν αντιμετωπιστούν, είναι αναπόφευκτες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την οικονομία και θα αφήσει ελάχιστο περιθώριο σε έναν κλάδο να απορροφήσει τους «πρόσφυγες» από έναν άλλο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, συναγωνίζονται για να βοηθήσουν τους εταιρικούς πελάτες τους να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους.

Ο κ. Γκέιτς ανέφερε ότι οι εταιρείες απλώς ανταποκρίνονται στα κίνητρα της αγοράς, αλλά ότι αυτά τα κίνητρα ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με το τι είναι καλύτερο για την κοινωνία.

«Φόρος token» στην ΑΙ

Πρότεινε έναν νέο φόρο επί της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστό ως «φόρος token», ώστε να καταστεί πιο δαπανηρή η αντικατάσταση των ανθρώπων και να εξασφαλιστούν πόροι για τη στήριξη όσων χάνουν τη δουλειά τους. Το token είναι μια βασική μονάδα υπολογιστικής ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης. Η ιδέα της φορολόγησής του έχει κερδίσει κάποια απήχηση, μεταξύ άλλων και στη Wall Street, ως τρόπος αύξησης του κόστους χρήσης μηχανών αντί της ανθρώπινης εργασίας.

Ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Γκέιτς, θα πρέπει να απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη — μια ιδέα που ονόμασε «Human Reserved» — είτε επειδή ο ρόλος τους είναι βαθιά προσωπικός, όπως στην περίπτωση των φροντιστών, είτε επειδή οι άνθρωποι που τις κατέχουν είναι απίθανο να βρουν νέα απασχόληση.

Βιοτρομοκρατία και νέα πανδημία

Υποστήριξε τη σύναψη νέων διεθνών συμφωνιών για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων, με σκοπό την παρακολούθηση και τον περιορισμό ακραίων κινδύνων, όπως η βιοτρομοκρατία. Είπε ότι αρκούν μόνο λίγα άτομα με πρόσβαση σε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να αναπτύξουν νέους παθογόνους παράγοντες.

Είπε ότι θα συζητούσε με χαρά με οποιονδήποτε αντιτασσόταν στις υποχρεωτικές αξιολογήσεις οποιουδήποτε συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο για τη δημιουργία νέων μορίων και την πρόκληση πανδημίας. Ο κ. Γκέιτς πρόσθεσε ότι έμεινε άναυδος από το είδος των εθελοντικών μέτρων που αναπτύσσουν ο Λευκός Οίκος και οι ηγέτες της βιομηχανίας.

«Αυτορρύθμιση για το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ;» είπε με δυσπιστία. «Όχι, ευχαριστώ!»

Ο κ. Γκέιτς δήλωσε ότι βρισκόταν σε «κατάσταση σοκ» ως προς το γιατί δεν υπήρχε μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος σε αυτά τα ζητήματα. Πολλές από τις ανησυχίες του συνάδουν με αυτές που έχει εκφράσει ο συνιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αλλά οι προειδοποιήσεις του Δρ. Αμοντέι τον έχουν φέρει σε σύγκρουση με το Πεντάγωνο, τον Λευκό Οίκο και μεγάλο μέρος του τεχνολογικού κλάδου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που επιτίθενται σε αυτόν που μιλάει πιο ανοιχτά για τα μειονεκτήματα», είπε ο κ. Γκέιτς.

Παράλληλα με τα παγκόσμια ζητήματα υγείας, ο κ. Γκέιτς δεσμεύτηκε να εντάξει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε συζήτηση που θα έχει με παγκόσμιους ηγέτες. «Υπάρχουν μόνο δύο θέματα για τα οποία θα πω: “Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το περισσότερο, σας παρακαλώ, δώστε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό”», είπε.

Ο κ. Γκέιτς αναγνώρισε ότι βρίσκεται σε μια περίεργη θέση: έχει κάνει, αναμφισβήτητα, όσα και οποιοσδήποτε άλλος στον κόσμο για να προωθήσει και να διαμορφώσει τη σύγχρονη βιομηχανία των υπολογιστών. Τώρα, όμως, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία που δημιουργεί ενέχει παγκόσμιους κινδύνους.

«Δεν μου αρέσει να μεταφέρω άσχημα νέα στους ανθρώπους, και δεν μου αρέσει να λέω ότι η καινοτομία μπορεί να έχει καθαρά αρνητικό αποτέλεσμα», είπε. «Αλλά αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε».