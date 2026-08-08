Σε 57χρονη γυναίκα που κατοικούσε στην Κυψέλη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Η ταυτοποίησή της και τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δίνουν απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που είχαν προκύψει μετά την αρχική ανακάλυψη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πώς και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες βρέθηκε στο δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα τραύματα που έφερε η γυναίκα είναι συμβατά με πτώση. Η ιατροδικαστική εικόνα δεν παραπέμπει σε επίθεση, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να ερευνούν τις τελευταίες κινήσεις της 57χρονης, τη διαδρομή που ακολούθησε στον λόφο και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το πρωί του Σαββάτου 8 Αυγούστου, όταν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία για την ύπαρξη σορού σε σπηλιά, σε μικρή απόσταση από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τη σορό εντόπισε ο ιερέας του ναού, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές, αν και αρχικά γινόταν λόγος για διερχόμενο πολίτη.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή και απέκλεισαν το σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία και να μη χαθούν πιθανά ευρήματα. Κλήθηκε επίσης ιατροδικαστής, ενώ η πρόσβαση στη σπηλιά και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους δυσχέραναν την προσέγγιση και την εξέταση του χώρου.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Εξαιτίας της κατάστασής της δεν ήταν αρχικά δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα ούτε το φύλο ούτε η ηλικία του νεκρού.

Η ταυτοποίηση της γυναίκας

Οι έλεγχοι που ακολούθησαν οδήγησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας μέσα σε λίγες ώρες. Πρόκειται για 57χρονη, η οποία κατοικούσε στην περιοχή της Κυψέλης. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το όνομά της ούτε λεπτομέρειες για την οικογενειακή ή προσωπική της κατάσταση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως η ακριβής μέθοδος με την οποία ολοκληρώθηκε η αναγνώριση.

Η ταυτοποίηση επέτρεψε στους αστυνομικούς να στρέψουν πλέον την έρευνα στις τελευταίες ώρες της γυναίκας. Εξετάζεται πότε έφτασε στον Λυκαβηττό, αν ήταν μόνη της, ποια διαδρομή ακολούθησε και από ποιο ακριβώς σημείο φαίνεται ότι έπεσε. Παράλληλα, αναζητούνται στοιχεία για τον χρόνο κατά τον οποίο βρισκόταν στη σπηλιά πριν εντοπιστεί.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της ή εάν οι Αρχές έφτασαν στην ταυτότητά της ύστερα από έλεγχο προσωπικών αντικειμένων, αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται κρίσιμες για τη συμπλήρωση του χρονικού, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν περιληφθεί σε επίσημη ενημέρωση.