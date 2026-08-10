Η Χέιλι Μπίμπερ άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της και διασκέδασε με την ψυχή της στο πάρτι για τα 29α γενέθλια της Κάιλι Τζένερ.

Η ιδρύτρια της Rhode βρέθηκε την Παρασκευή στο πάρτι της στενής της φίλης, ενώ στα social media δημοσιεύτηκε ένα ιδιαίτερα τολμηρό στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνεται να γλείφει τα οπίσθια μιας φίλης της.

Η φωτογραφία είχε δημοσιευτεί αρχικά από την influencer Ντέβον Λι Κάρλσον και δείχνει τη Χέιλι Μπίμπερ, φορώντας μια τιάρα, να έχει σκύψει προς τη φίλη της, της οποίας το πρόσωπο δεν διακρίνεται. Όπως φαίνεται στο tweet της New York Post, η νεαρή γυναίκα είναι σκυμμένη πάνω σε έναν μαρμάρινο πάγκο κρατώντας ένα ποτό, ενώ από το χαμηλοκάβαλο τζιν και το crop top της φαίνεται το ροζ εσώρουχό της.

Hailey Bieber licks friend’s backside in wild photo as she celebrates Kylie Jenner’s 29th birthday https://t.co/bZtuvWAwqn pic.twitter.com/RKVSL0hDyH — New York Post (@nypost) August 9, 2026

Το εντυπωσιακό ροζ πάρτι της Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ, η οποία έχει τα γενέθλιά της στις 10 Αυγούστου, αποφάσισε να γιορτάσει νωρίτερα τη μεγάλη ημέρα μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της. Η επιχειρηματίας δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από το πάρτι στο Instagram. Σε μία από αυτές εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό μίνι φόρεμα σε έντονο ροζ χρώμα, το οποίο συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνα παπούτσια με φτερά.

Η Κάιλι Τζένερ έδειξε επίσης στους διαδικτυακούς της φίλους τις τρεις τούρτες που είχε για τα γενέθλιά της. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν μία ροζ τούρτα με θέμα το μπικίνι και μία ακόμη διακοσμημένη με πολύχρωμα πετράδια.

Στο πάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, εθεάθησαν επίσης οι αδελφές της Κάιλι Τζένερ, Κιμ Καρντάσιαν και Κλόε Καρντάσιαν, αλλά και ο σύζυγος της Χέιλι, Τζάστιν Μπίμπερ. Αντίθετα, δεν υπήρξαν φωτογραφίες από την παρουσία του συντρόφου της Κάιλι Τζένερ, Τίμοθι Σαλαμέ, με τον οποίο διατηρεί σχέση από τον Ιανουάριο του 2023.