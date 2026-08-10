Μια 39χρονη στρίπερ από το Λονγκ Άιλαντ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον ενός εύπορου παντρεμένου γιατρού, υποστηρίζοντας ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί πως θα εγκατέλειπε τη σύζυγό του για να είναι μαζί της, αλλά στη συνέχεια επιχείρησε να εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα σε βάρος της, όταν εκείνη αποκάλυψε στη σύζυγό του την φερόμενη εξωσυζυγική σχέση τους.

Η 39χρονη Ροσνάνα Κισούν κατηγορεί τον 51χρονο γιατρό Κιθ Χέρνινγκ ότι προσπάθησε να οδηγήσει στη σύλληψή της, όταν η σχέση που, σύμφωνα με την ίδια, διατηρούσαν επί περίπου 18 μήνες έφτασε στο τέλος της νωρίτερα φέτος. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Σάφολκ, όπως σημειώνει η New York Post.

Η Ροσνάνα Κισούν διεκδικεί αποζημίωση που ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Από την πλευρά του, ο Κιθ Χέρνινγκ, οικογενειακός γιατρός και πατέρας δύο παιδιών, απορρίπτει τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για απόπειρα εκβιασμού, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησε απειλές εναντίον της οικογένειάς του.

Ο δικηγόρος του, Μπρους Μπάρκετ, δήλωσε στην Daily Mail: «Έχω συναντήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους υποθέσεις. Ένας άνδρας κάνει ένα λάθος και στη συνέχεια εκβιάζεται. Η συγκεκριμένη στρίπερ, όμως, προχώρησε ακόμη περισσότερο, καθώς είχε το θράσος να καταθέσει αγωγή, ανεβάζοντας τον εκβιασμό σε άλλο επίπεδο».

LI stripper sues doctor who sought restraining order after she told his wife about their alleged affair https://t.co/5nZF8MeyC5 pic.twitter.com/ZT4sEnXJOa — New York Post (@nypost) August 9, 2026

Οι υποσχέσεις για μια νέα ζωή και η αποκάλυψη στη σύζυγό του

Σύμφωνα με την αγωγή, η Ροσνάνα Κισούν υποστηρίζει ότι ο γιατρός, ο οποίος διαμένει σε κατοικία αξίας περίπου 900.000 δολαρίων στο Γκρίνλον της κομητείας Σάφολκ, ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη σχέση και της υποσχόταν ότι θα άφηνε τη σύζυγό του για να ξεκινήσουν μαζί μια νέα ζωή. Η ίδια ισχυρίζεται ότι η κατάσταση άλλαξε όταν ενημέρωσε για τη φερόμενη σχέση τους την 34χρονη σύζυγό του, Νικόλ Χέρνινγκ.

Ο δικηγόρος της Κισούν, Μάικλ Τρέινορ, δήλωσε στη Daily Mail: «Δεν είναι μόνο ότι πίστευε πως θα αποκτούσε μια καλύτερη ζωή. Όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, ο Κιθ έστρεψε εναντίον της ολόκληρο τον νομικό και δικαστικό μηχανισμό, αλλά και την αστυνομία».

Όπως πρόσθεσε, η πελάτισσά του «δεν έκανε τίποτε άλλο από το να έχει μια σχέση με τον κύριο Χέρνινγκ», ενώ υποστήριξε ότι οι νομικές εξελίξεις είχαν σοβαρές συνέπειες στη ζωή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ροσνάνα Κισούν έχασε την πρωινή εργασία της σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, χρειάστηκε να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη και επηρεάστηκε έντονα σε συναισθηματικό επίπεδο.

Πώς φέρεται να ξεκίνησε η σχέση τους

Η φερόμενη σχέση άρχισε στα τέλη του 2024, όταν, σύμφωνα με την αγωγή, ο Κιθ Χέρνινγκ γνώρισε τη Ροσνάνα Κισούν σε στριπ κλαμπ στο Λονγκ Άιλαντ. Όπως υποστηρίζει εκείνη, μετά τη γνωριμία τους ο γιατρός άρχισε να της τηλεφωνεί και να της στέλνει συχνά μηνύματα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η σχέση τους έγινε ερωτική τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου οι δυο τους φέρεται να συναντιούνταν αρκετές φορές την εβδομάδα και να επικοινωνούσαν καθημερινά. Στα μηνύματα που επικαλείται η αγωγή, ο γιατρός φέρεται να της έγραφε μεταξύ άλλων «Σ’ αγαπώ», «Θα σου δώσω αυτό που θέλεις» και «Θα βρω έναν τρόπο», ενώ φέρεται επίσης να της έστελνε χρήματα. «Της είχε υποσχεθεί ότι θα άφηνε τη σύζυγό του και ότι οι δυο τους θα ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί», ανέφερε ο Μάικλ Τρέινορ.

Η εξώδικη προειδοποίηση και η καταγγελία στην αστυνομία

Στις 15 Μαΐου 2026, η Ροσνάνα Κισούν φέρεται να έλαβε επιστολή παύσης και αποχής από τον δικηγόρο του Κιθ Χέρνινγκ, με την οποία της ζητούσε να σταματήσει κάθε επικοινωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με την οικογένειά του. Σύμφωνα με την αγωγή, στην επιστολή υπήρχε επίσης προειδοποίηση για ενδεχόμενη ομοσπονδιακή ποινική δίωξη, εάν δεν κατέστρεφε στοιχεία που σχετίζονταν με τη μεταξύ τους σχέση.

Παρά την επιστολή, η ίδια υποστηρίζει ότι δύο ημέρες αργότερα, στις 17 Μαΐου, ο γιατρός επικοινώνησε ξανά μαζί της και της έστειλε μέσω WhatsApp μια προσωπική οικογενειακή φωτογραφία. Στις 24 Μαΐου φέρεται να της έστειλε νέα μηνύματα, γράφοντας μεταξύ άλλων «Τόσο σέξι! Θα σε δω σύντομα» και «Μου λείπεις ήδη». Δύο ημέρες αργότερα, η Ροσνάνα Κισούν τηλεφώνησε στη Νικόλ Χέρνινγκ και της αποκάλυψε τη φερόμενη σχέση με τον σύζυγό της.

Το επόμενο βράδυ, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, ο Κιθ Χέρνινγκ πήγε σε αστυνομικό τμήμα της κομητείας Σάφολκ και ζήτησε τη σύλληψη της 39χρονης. Από την πλευρά του, ο γιατρός υποστήριξε σε ένορκη αίτηση που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα ότι η Κισούν τον είχε απειλήσει πως θα προσλάμβανε άτομα για να ξυλοκοπήσουν τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ φέρεται να είχε διατυπώσει και βίαιη απειλή εναντίον της συζύγου του.

Διεκδικεί αποζημίωση άνω του 1 εκατ. δολαρίων

Η Ροσνάνα Κισούν ζητά πλέον αποζημίωση που μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια, κατηγορώντας τον Κιθ και τη Νικόλ Χέρνινγκ ότι εξαπέλυσαν συντονισμένη εκστρατεία εναντίον της μετά την αποκάλυψη της φερόμενης εξωσυζυγικής σχέσης.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού απορρίπτει τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «γεμάτη ψέματα». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το ζευγάρι διαθέτει γραπτά μηνύματα και ηχογραφήσεις που, κατά την πλευρά του, αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για σχέδιο εκβιασμού.