Μια στρίπερ από το Σαν Ντιέγκο προκαλεί αντιδράσεις μετά τις αποκαλύψεις της ότι νεαροί Αμερικανοί στρατιώτες τής εκμυστηρεύονται λεπτομέρειες και της μιλάνε ανοιχτά για την αποστολή τους στον πόλεμο, εγείροντας ανησυχίες για ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η Charm Daze, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, ανέφερε σε βίντεό της στο TikTok ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρεί αυξημένη παρουσία στρατιωτικών σε κλαμπ, οι οποίοι εμφανίζονται φορτισμένοι συναισθηματικά και ξοδεύουν μεγάλα ποσά.

Όπως υποστήριξε, αρκετοί από αυτούς της αποκαλύπτουν ότι πρόκειται να πάρουν μέρος σε αποστολές μέσα στις επόμενες ημέρες. «Έρχονται, προσπαθούν να διασκεδάσουν, αλλά φαίνεται ότι κάτι τους απασχολεί. Και τελικά λένε ότι φεύγουν για αποστολή την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

@cgetsnakey In my nearly a decade in the clubs I have never experienced anything like this tbh ♬ original sound – 🌈🦄Charm Daze🦄🌈

Η ίδια σημείωσε ότι πολλοί από τους στρατιώτες είναι πολύ νεαρής ηλικίας, ευγενικοί και συγκρατημένοι, γεγονός που, όπως είπε, κάνει την εμπειρία ακόμα πιο έντονη συναισθηματικά.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες στάθηκαν στην ανθρώπινη πλευρά των στρατιωτών που ετοιμάζονται για ανάπτυξη σε εμπόλεμες ζώνες, ενώ άλλοι εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων επιχειρησιακής ασφάλειας.

Στρατιωτικοί και αναλυτές επεσήμαναν ότι τέτοιου είδους πληροφορίες, όπως χρόνοι, τόποι ή λεπτομέρειες αποστολών, δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται, ακόμα και σε ανεπίσημες συνομιλίες, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθούν κίνδυνοι. Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τις ΗΠΑ να έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα χιλιάδες στρατιώτες για πιθανές αναπτύξεις, μεταξύ άλλων και στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.