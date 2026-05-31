Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία συνεχίστηκε με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ακολουθεί ξανά ατομικό πρόγραμμα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δουλεύει πάνω στην τακτική.

Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 4 Ιουνίου τη Σουηδία εκτός έδρας και στις 7 Ιουνίου την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την προετοιμασία της να έχει μπει στην τελική ευθεία και τον Γιοβάνοβιτς να περιμένει τον Γιαννούλη.

Ο αριστερός μπακ της Άουγκσμπουργκ ήταν ο μοναδικός απόντας καθώς έκανε και πάλι θεραπεία και συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, από εκεί και πέρα, να ρίχνει το βάρος στον τομέα της τακτικής.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα τριών ημιχρόνων και η προετοιμασία για τους φιλικούς αγώνες θα συνεχιστεί το απόγευμα της Δευτέρας (1/6).