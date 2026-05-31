Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, διατηρεί προβάδισμα έναντι του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 71,2% των ψήφων, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια προηγείται με 44,09% έναντι 41,33% που εξασφαλίζει ο Ιβάν Σεπέδα.

Η Παλόμα Βαλέντσια, μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκεντρώνει 6,54%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφαλίζει 3,94%. Ακολουθούν οι Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο (0,93%) και Κλαούντια Λόπες (0,78%).

Καθώς δεν φαίνεται πιθανό το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει κάποιος υποψήφιος ποσοστό άνω του 50%, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 21 Ιουνίου.